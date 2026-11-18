Absolutamente a ningún demócrata le conviene ver a un Instituto Nacional Electoral debilitado, sin superar la crisis de desprestigio que atraviesa actualmente, generada por los escándalos de corrupción de Guadalupe Taddei.

Una institución que es producto de conquistas ciudadanas a lo largo de generaciones, debe encontrar, rápido y pronto, la forma de resolver este trance, ante la inminencia de las elecciones del 6 de junio de 2027, y recuperar la confianza ciudadana.

No hay que olvidar que esta crisis tiene antecedentes, responsables y una posible estrategia de cara al futuro. El obradorato —régimen instalado desde 2018— no tiene ningún aprecio por las instituciones electorales autónomas. Le molestan profundamente y, de ahí, los ataques en su contra e intentos de destrucción, desaparición o captura. Desde que el IFE autónomo de 2006 validó la decisión de la ciudanía que favoreció, por un margen muy ajustado, a Felipe Calderón, sin doblegarse ante las presiones del candidato perdedor, los ataques han sido sistemáticos e inmisericordes. Quien 12 años después sería electo presidente dijo en 2006: “al diablo con sus instituciones”. Lo cierto es que, desde el inicio del obradorato, ese dicho se ha cumplido. En su afán de concentración de poder, de eliminar contrapesos y diluir la rendición de cuentas, han ido desapareciendo organismos constitucionales autónomos y, lo más grave de todo, logró el sometimiento del Poder Judicial, a través de una reforma orientada a destruir su independencia.

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Como se sabe, desde que fue anunciado el que luego sería conocido como “Plan A” de reforma electoral, el régimen ha intentado, sistemáticamente, disminuir la autonomía de las autoridades electorales. Nunca se detuvieron los ataques sistemáticos contra los consejeros que defendieron la autonomía del INE, incluyendo denuncias penales en su contra.

Desde 2020 se fueron nombrando algunos perfiles para la renovación del Consejo General del INE, cada vez más proclives a Morena, gracias al control del procedimiento para la integración de las quintetas en la renovación escalonada del Consejo General. De ahí surgió la infausta Taddei, en 2023, cuando se tuvo que recurrir a la “tómbola” entre los integrantes de la quinteta para la presidencia del Consejo. Después, la mayoría oficialista le concedería “súper poderes” para conducir vertical y despóticamente al INE. Ahora que se conoce el legado destructivo y tóxico de la exconsejera presidenta, Morena y afines pretenden desentenderse de la responsabilidad que tuvieron en la crisis del INE. En el colmo de la más mortal, pero no por ello menos absurda y fatua maroma, pretenden culpar al intachable Lorenzo Córdova de la crisis. Lo que se debe hacer es investigar y sancionar toda la red de compinches de Taddei y cualquier otro acto de corrupción del que se encuentren evidencias.

El INE se debe sanear para retomar el proceso de depuración institucional y volver a ganar la confianza ciudadana. Pero eso es distinto a lo que se pretende hacer y que ya se anunció: una reforma electoral, una vez que concluyan los comicios de 2027.

En este contexto, es relevante el desplegado promovido por la Línea Electoral, Democracia y Representación Política del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en defensa del INE y en solidaridad con Lorenzo Córdova. Una nutrida comunidad académica en México y en el extranjero suscribió el pronunciamiento. En el mismo sentido, se ha emitido una convocatoria por parte de organizaciones de la sociedad civil para la marcha ciudadana del 6 de diciembre, en distintas localidades del país, en defensa de la democracia, del INE como institución, y con la exigencia de revertir su captura por parte del régimen.