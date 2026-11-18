Que la cabeza del Estado mexicano asista a una cumbre de APEC, después de casi una década de ausencia presidencial en esos foros, es una buena y mala noticia a la vez. Mala, porque se hace evidente el erróneo entendimiento de la integración a América del Norte como opción excluyente a un desarrollo de los intereses de México en el Sudeste Asiático y, específicamente, en China. Buena, porque la Presidenta Claudia Sheinbaum parece decidida a dejar atrás la equivocada suscripción de la “amenaza china” de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

No les gusta recordarlo —y no les gusta que se les recuerde, a los obradoristas—, que el pasado presidente de México repitió, al lado de Donald Trump y en el mero Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, que China era un peligro para el desarrollo de la región de América del Norte. Algunos consideran que era el costo inevitable de la renegociación del T-MEC. Pero hay quienes, como el académico de la UNAM, Enrique Dussel Peters, piensan, con razón, que no son incompatibles ambas cosas: una relación prioritaria tanto con Estados Unidos como con China.

Es esa apuesta por un aprovechamiento eficaz de la capitalización que asegura la cercanía con Estados Unidos, para una mayor diversificación internacional del país, uno de los rasgos distintivos de la política exterior de México mucho antes de la llegada de AMLO al poder. Ahora, curiosamente, en algunos sectores sectariamente ideologizados, se retoma ese vínculo, pero no se atribuye, desde luego, a la recuperación de una vieja línea de la política exterior de Estado, sino a una suerte de neomaoísmo inverosímil.

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La política exterior de México y la ideología política de la 4T transcurren por canales tan contradictorios que en el discurso de Morena se debe apelar, con frecuencia, a la simulación o a la fantasía. No, la recuperación de la iniciativa asiática de México en la APEC no tiene nada que ver con el maoísmo, así como la propia corriente más dura que encabeza Xi Jinping, desde Beijing, está muy lejos de alguna resurrección del marxismo y cada vez más cerca del nuevo hipercapitalismo tecnológico.

Por viejos resortes simbólicos, bien conocidos y cada vez más predecibles, el Gobierno mexicano contrarresta su integración a América del Norte y, ahora, su superficial acercamiento a China, con gestos de independencia irreal, como los que se invierten constantemente en relación con Cuba y Nicaragua y, hasta enero de este año, con la Venezuela de Nicolás Maduro. Una parte de las bases de Morena quisiera que Irán también entrara en esa ecuación simbólica, pero hasta ahí no parece dispuesta a llegar la Presidenta Sheinbaum.

Una buena relación con China y con todo el Sudeste Asiático es consustancial al histórico y ascendente posicionamiento de México en el Pacífico. No es, para nada, un intento de jugada geopoliticista, como las que se practicaban hasta hace poco dentro del bloque bolivariano, con el fin de reeditar otra Guerra Fría.