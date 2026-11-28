El gobierno de Díaz-Canel no parece tener apuro, a pesar del aumento de la pobreza, el desabastecimiento y el hartazgo de la mayoría de la población

Por declaraciones o juicios de sus máximos dirigentes y algunos académicos de la isla podría inferirse que el gobierno cubano está apostando a esperar que la mayoría demócrata en el congreso de Estados Unidos flexibilice las sanciones impuestas por Donald Trump. No parece fácil el logro de ese objetivo, pero la cúpula cubana puede haber concluido que, si sobrevivió este año, puede sobrevivir otro en lo que se abre un poco el cerco energético.

Desde las semanas que siguieron a la operación militar en Caracas y a la orden ejecutiva de Trump de fines de enero de este año, opinábamos que esa podía ser la apuesta desde el principio. Ahora se ve más claramente que dicha opción supone incrementar el cabildeo político dentro de Estados Unidos, con el fin de que, en el Capitolio, los demócratas se convenzan de que, a cambio de un rebajamiento de sanciones, sobre todo, por motivos humanitarios, las reformas en Cuba podrían avanzar.

Hasta ahora, lo que Cuba ha ofrecido al gobierno de Trump es mayor colaboración contra el narcotráfico y el terrorismo en el Caribe y una más amplia apertura a la inversión extranjera directa, a través de las famosas “176 medidas”. En el mensaje a la mayoría demócrata, a tono con la reciente propuesta de los legisladores Gregory Meeks y Joaquin Castro, La Habana podría estar contemplando una amnistía parcial.

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Si algo así sucediera, será difícil no alegrarse, pero, a la vez, resultará inevitable pensar que el gobierno cubano está perdiendo nuevamente una oportunidad de entrar en una negociación más profunda con ambas ramas de la clase política estadounidense: la de la administración Trump y la del Congreso mayoritariamente demócrata. Ambas han reiterado que esperan gestos de La Habana, pero el gobierno de Díaz-Canel no parece tener apuro, a pesar del aumento de la pobreza, el desabastecimiento y el hartazgo de la mayoría de la población.

Una forma de elucidar esa displicencia oficial es observando la persuasión que ese mismo gobierno despliega en México, otra cara de Norteamérica. Aquí los objetivos de La Habana no parecen contemplar un aumento de expectativas reformistas sino todo lo contrario. Lo que pide la Cuba oficial a México no es más inversiones y créditos para impulsar la apertura económica sino “solidaridad con la resistencia del pueblo cubano contra el imperio”, reactivación al ridículo del culto a la personalidad de Fidel Castro y subsidios petroleros o desafío de la orden ejecutiva de Trump, al punto de poner a México en conflicto con Estados Unidos.

La Presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en sus conferencias matutinas que no entrará en confrontación con Estados Unidos por Cuba. También lo han hecho Lula da Silva desde Brasil e, incluso, aliados más firmes de La Habana en los últimos años como Rusia y China. ¿A qué se debe entonces de que, a pesar de tantas señales en contra, Cuba persista en enfocar su relación con México bajo un esquema subsidiario e ideológico, parecido al que sostuvo durante un cuarto de siglo con el chavismo?

El mensaje de La Habana a México es que no está dispuesta a negociar con Marco Rubio, con quien el gobierno de Sheinbaum negocia todos los días. Esa posición desalienta los intentos de mediación desde México y, también, cualquier iniciativa de coalición internacional contra las sanciones de Estados Unidos, de mayor eficacia diplomática, como las que ha sugerido el gobierno de Lula da Silva en Brasil.

La conclusión a la que se llega en sectores académicos y diplomáticos mexicanos y brasileños, poco a poco, es que un acompañamiento internacional favorable a Cuba requeriría de una profundización de la reforma económica y, sobre todo, de una apertura política creíble. Mientras eso no suceda, México y Brasil mantendrán su rechazo diplomático a las sanciones, pero no mucho más. La Habana, por su parte, seguirá cortejando bases de las izquierdas radicales, y esperando.