La semana pasada, mientras Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin anunciaban al margen de la APEC en Shenzhen, China, su intención de aumentar la producción y el suministro de combustibles refinados, en la COP31 de Antalya, Turquía, se discutía si una declaración sobre el cambio climático podía siquiera mencionar el carbón, el petróleo y el gas.

Los tres presidentes también se comprometieron a impulsar una reforma de la ONU y la conferencia climática del mismo organismo terminó sin una declaración común sobre cómo reducir el uso de combustibles fósiles. Las dos reuniones dicen mucho sobre dónde está el poder y cómo se ejerce.

El encuentro trilateral se llevó los reflectores de la APEC. Trump consiguió una foto de alcance mundial después de la derrota republicana en las elecciones intermedias. Para Putin, la reunión fue en sí misma una victoria. Pese a las sanciones que pesan sobre Rusia por la invasión de Ucrania, volvió a aparecer junto a los presidentes de Estados Unidos y China como líder mundial. Xi, anfitrión y figura central de la fotografía, mostró que Pekín puede convocar a Washington y Moscú en sus propios términos.

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La reunión entre los tres presidentes produjo una declaración de paz que omitió las guerras de Ucrania e Irán y dejó pendiente el acuerdo de control de armas que buscaba Trump. Lo que sí pusieron por escrito fue su intención de aumentar la oferta de petrolíferos. Las interrupciones en el estrecho de Ormuz durante la guerra con Irán afectaron los precios y el abasto. Los tres tenían un interés inmediato en que volviera a circular más combustible.

La crisis de Ormuz, provocada por la guerra de Estados Unidos con Irán, explica la urgencia de asegurar el abasto y la carrera por la inteligencia artificial ayuda a entender por qué el acceso a la energía seguirá siendo un factor central en la competencia entre potencias. La Agencia Internacional de Energía estima que, con las políticas actuales, el consumo eléctrico mundial de los centros de datos podría duplicarse y llegar a mil teravatios-hora en 2030. Quien pueda suministrar electricidad suficiente, confiable y a buen precio tendrá una ventaja para atraer inversiones y desarrollar esa tecnología. De ahí el valor de controlar tanto los combustibles como las cadenas de suministro de paneles y baterías.

A Antalya, el gobierno de Estados Unidos ni siquiera envió una delegación oficial. El primer borrador retomaba el compromiso de Dubái de transitar para dejar atrás los combustibles fósiles. Arabia Saudita y otros productores presionaron para retirar esa referencia y defendieron la captura de carbono, una tecnología que les permitiría reducir parte de sus emisiones y seguir produciendo. La Unión Europea, Panamá y las Islas Marshall rechazaron el texto final. Por primera vez desde Copenhague, en 2009, la cumbre cerró sin su principal acuerdo político.

También se cayó la propuesta de movilizar al menos 120 mil millones de dólares anuales para adaptación hacia 2035. La discusión era quién iba a pagar por obras contra inundaciones, sistemas de alerta y otras medidas que muchos países necesitan ya. Los gobiernos más vulnerables reclamaban que las economías con mayor responsabilidad histórica en las emisiones asumieran una parte del costo. Según el ministro de Ambiente de Panamá, la última sequía ligada a El Niño le costó al país cerca de mil millones de dólares y puso en riesgo el abasto de agua en el área metropolitana.

La transición energética, entretanto, avanza allí donde resuelve problemas que los gobiernos tienen pendientes. En Pakistán, muchas familias y negocios instalaron paneles solares porque subió la tarifa eléctrica y el servicio era cada vez menos confiable. Los paneles baratos les permitieron generar parte de la electricidad que necesitaban, y las baterías empezaron a extender ese beneficio más allá de las horas de sol. Para quienes podían pagarlos, los paneles ofrecieron una salida a un problema que la red llevaba años sin resolver.

Un mundo multipolar puede producir más reuniones como la de Shenzhen. La capacidad de las potencias para ponerse de acuerdo en asuntos que les convienen dice poco sobre su disposición a repartir los costos de un problema común. Aunque la energía solar seguirá ganando terreno donde ayude a bajar el recibo o a sortear los apagones, el mercado difícilmente pagará por proteger de una inundación a una comunidad que carece de recursos. Ahí está el costo del deterioro del multilateralismo. En Shenzhen hubo tres gobiernos dispuestos a hablar de cómo asegurar combustible. En Antalya quedaron pendientes las decisiones de las que dependen quienes tendrán que vivir con las consecuencias del calentamiento global.