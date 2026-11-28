• La línea de la DEA

Nos cuentan que mientras se revisa el tema de las líneas telefónicas de la DEA, a petición del Gobierno de México, los canales de denuncia, por lo pronto, ya están en operación. Prueba de ello, nos comentan, es un mensaje que se publicó ayer en la cuenta de esa corporación estadounidense en Los Ángeles. “La DEA exigirá cuentas a todos los responsables de introducir drogas ilícitas en nuestro país, sin importar el papel que desempeñen. Ya sea en la producción, el lavado de dinero, la distribución o la protección por parte de funcionarios corruptos… Únanse a nosotros para salvar vidas, ya sea aquí en Los Ángeles, en todo Estados Unidos, en México o en cualquier otro lugar del mundo. Pueden marcar la diferencia. Si ven algo, díganlo. A continuación, los datos de la línea de denuncias”. Y ahí colgaron la referencia al controversial canal. Ah, pero nos cuentan que el asunto también tiene otra cara, la de usuarios afines a la 4T que están aprovechando para “trolear” el servicio con mensajes políticos. ¿Qué tal?

• Cerco a Taddei

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Y todo parece indicar que sí se está estrechando el cerco en torno a los involucrados en presuntos actos de corrupción a los que se liga a la expresidenta del INE, Guadalupe Taddei. De lo anterior dio cuenta ayer la fiscal general, Ernestina Godoy, quien reportó el cateo de cuatro inmuebles en la Ciudad de México: dos en la colonia Hipódromo Condesa, uno más en Jardines del Pedregal —el domicilio donde se grabaron videos que forman parte del escándalo— y otro en Polanco, los cuales quedaron asegurados. Imágenes de esas diligencias judiciales fueron reveladas ayer por la institución a su cargo y en ellas pueden apreciarse materiales electorales y también documentos que aparentemente son contratos. Relevante, nos comentan, que además se haya dado cuenta de la existencia de 16 carpetas de investigación que consideran posibles delitos fiscales y lavado de dinero. Pendientes.

• Edificio embargado

Y es el Partido Revolucionario Institucional el que anda mal y de malas, porque resulta que le acaban de embargar un edificio en Aguascalientes por incumplir el pago a un trabajador. Se ha informado que el partido de Alejandro Moreno se retrasó en cubrir dos meses un convenio laboral y por eso le aplicaron esa medida, con lo cual eventualmente no podría ya disponer del uso del inmueble. Nos dicen que este tipo de noticias no le ayudan mucho a ese instituto político actualmente interesado en hacer coaliciones con otros partidos de oposición para las eleciones del año entrante. Sobre todo, porque manda una señal de mala solvencia y de ineficiencia administrativa. A la que hay que agregar los líos que viene arrastrando con su imagen, su disminución de militancia y hasta el hecho de que sigan los conflictos con expriistas, lo cual quedó de manifiesto con el choque que tuvo Alito esta semana con Miguel Osorio Chong. Uf.

• Va para largo

Y es en Morena donde, queda cada vez más claro, se darán su tiempo para elegir a quien eventualmente releve a Guadalupe Taddei —quien salió en medio de señalamientos de presunta corrupción—. Y es que al hecho de que en la semana se haya advertido que en la Cámara de Diputados esperarán a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva una inconformidad del PAN, se agrega el dato de que, aun incompleto, en el INE están buscando instalar una normalidad en su operación. Apenas ayer, nos comentan, se informó que la presidenta provisional, Blanca Cruz, inició reuniones con dirigencias partidistas para hablar de los comicios del año entrante, por lo cual acudieron los líderes de Morena, PRI, PVEM, PT, Somos y PAZ. Los que aún no acuden son los presidentes del PAN y de Movimiento Ciudadano. Apenas ayer, el diputado Ricardo Monreal indicó que no importa cuánto se puedan tardar porque, por lo pronto, el Instituto se encuentra en una situación operativa. Ahí el dato.

• El congreso local, un ring

Y luego de que en el Congreso de la Ciudad de México se vivieran días de furia, sobre todo durante las comparecencias de dos alcaldes de oposición —la de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe— han empezado a surgir reproches y cuestionamientos a la diputada Valentina Batres. Fue la legisladora panista Daniela Álvarez la que le echó en cara a la morenista haber asumido un comportamiento poco institucional. Valentina encabeza la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del órgano legislativo local, que en breve se dará a la tarea de revisar las asignaciones precisamente para las demarcaciones. Nos recuerdan que en el caso de Rojo de la Vega ésta optó por salir del recinto tras señalar una falta de garantías, mientras que con Tabe lo que se acusó fue un problema con los micrófonos y los protocolos. El Congreso local, nos dicen, ha estado convertido en un auténtico ring en el que la rendición de cuentas ha pasado a segundo término. Uf.

• Atención a madres buscadoras

Y fue la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la que ayer se reunió con colectivos de madres buscadoras de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, a las que informó sobre las medidas aplicadas por el Gobierno para fortalecer las acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Éstas, les dijo, han hecho posible la localización de más de 18 mil 500 personas, hasta el momento. Estos encuentros se han venido sucediendo en las últimas semanas y a decir de quienes han seguido el asunto de las desapariciones en el país han tenido resultados. Por lo pronto, nos cuentan que en el evento realizado ayer en Tamaulipas asistió el gobernador Américo Villarreal y la fiscal general de la República, Ernestina Godoy; el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y del Fondo de Población de Naciones Unidas, Maximilian More.