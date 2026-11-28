Ubaldo Díaz*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.

Nos comentan que crecen las versiones de que la corrupción y las operaciones fraudulentas fueron de alto nivel, por lo cual el gobierno de Cuarta Transformación se mueve con gran lentitud y trata de consolidar su control contra del INE, que es la máxima autoridad en materia electoral.

La consejera electoral Carla Humphrey fue la que informó que suman más de 140 renuncias y separaciones de personal en el INE como parte de la revisión de las estructuras administrativas y posibles irregularidades en contrataciones durante la gestión de Guadalupe Taddei.

Humphrey, casada con un político de la llamada Cuarta Transformación, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, y ahora candidato de Morena a gobernador de Querétaro, ha mantenido una actitud independiente como consejera electoral.

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Explicó que el elevado número de funcionarios que han dejado o han sido expulsados de sus cargos se debe a que las consejerías solicitaron a los encargados de las áreas identificar a personas que no acudían a trabajar o que fueron incorporadas sin cumplir adecuadamente sus funciones para determinar si procede solicitar nuevas separaciones.

Humphrey admitió que esta revisión ha sido posible porque la presidenta provisional del Instituto, Blanca Cruz, ha propiciado recuperar las decisiones colegiadas. “Todo está siendo consensuado, todo lo platicamos”, aseguró Humphrey, quien sostuvo que la etapa de decisiones unipersonales terminó.

“Pasamos de una un mandato oscuro, vertical, unipersonal, en el que a nosotros no se nos daba ninguna información respecto a ninguna contratación o baja”. Sus declaraciones fueron respaldadas de alguna manera por el también consejero electoral Arturo Castillo, quien reconoció el trabajo de la presidenta provisional, Blanca Cruz por recuperar la colegialidad entre las consejerías y los representantes partidistas.

Castillo es de los consejeros electorales que mantienen una posición autónoma, como lo demuestra el hecho de que, en septiembre de 2026 se manifestó a favor de corregirla y expresó críticas sobre cambios operativos internos y acceso a la información dentro del instituto.

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Ante un Instituto Nacional Electoral que no es equitativo y que está señalado por corrupción, el Presidente del PRI, senador Alejandro Moreno, advirtió que hacerse a un lado y no participar en la elección del 2027 es lo que menos debe hacer la oposición, por lo que reiteró su llamado a conformar un gran bloque opositor y promover una amplia participación de la ciudadanía para ganarle claramente a Morena.

“Eso no se puede hacer. El retirarte de participar en una elección nacional es regalarle a los cínicos y corruptos de Morena que ganen el 100% de la Cámara. Porque si tú les dejas y no participas, van a ganar el 100% de la Cámara”, dijo.

Sostuvo que ante la posibilidad que el INE utilice en 2027 los mismos criterios con los que se le otorgó una sobrerrepresentación ilegal a Morena en el 2024, “hay que levantar la voz. Hay que luchar. Hay que movilizarse. Hay que denunciar. Hay que ir al Tribunal. Pero no podemos no participar. Así esté el modelo más roto, tenemos que participar”.

De actuar así, “entonces, van a decir que la oposición no quiso participar, y van a modificar la Constitución para impulsar reformas, reelecciones, como ocurrió en Venezuela”.

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Desde el Pueblo Mágico de Múzquiz, en la región Carbonífera de Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas presentó su Tercer Informe de Resultados ante las y los ciudadanos de todas las regiones de la entidad, en donde destacó que, a la mitad de su gestión, y gracias al trabajo en equipo y coordinado entre todas y todos, su gobierno le sigue entrando con todo para que Coahuila sea el mejor estado para vivir en México.

El Mandatario estatal estructuró su informe ciudadano al destacar los logros y avances que, gracias al trabajo en equipo y coordinado entre todas y todos, se han obtenido en siete grandes ejes: Seguridad; Mejora; Grandes Obras; Inspira – Educación; Desarrollo Económico y Rural; DIF y Salud; y Turismo.

En el Eje de Seguridad, Manolo Jiménez reiteró que este tema es lo más importante para Coahuila y que trabajando con voluntad y coordinación se ha hecho una inversión histórica; dio a conocer que este año se destinaron cuatro mil 500 millones de pesos al rubro de seguridad, y que en lo que va de la administración suman 12 mil millones de pesos.

ubaldodiazmartin@hotmail.com

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