Carrera caótica en Monza

Tuvimos una carrera caótica en el circuito de Monza, el más rápido de la Fórmula 1. Además, se volvió a probar el nuevo formato de calificación, con una sesión cómo la conocemos, seguida por una corta carrera que decide el orden de salida para el domingo.

Tras el anuncio de su salida de Mercedes, Valtteri Bottas concluyó la calificación cómo el hombre más rápido en un coche que se beneficia de un circuito como éste, mientras que su rival directo en ambos campeonatos, Red Bull, no parecía estar en la competencia por la “pole”.

Checo Pérez se dedicó a ayudar a su compañero y líder de campeonato, Max Verstappen, quien a pesar del impulso que recibió por parte del mexicano no logró alcanzar a los Mercedes. Sin embargo, el particular formato beneficia a la escuadra austriaca, que tenía mejor ritmo de carrera y buscaba mejorar su desempeño después de una mediocre calificación que terminó con el tapatío en noveno y el neerlandés en tercero.Fue Mclaren el que sí logró aprovechar al máximo la pista con el motor Mercedes para concluir la calificación en cuarto y quinto.

Contrario a la percepción general, Monza no es un circuito que produzca muchos rebases a pesar de su alto nivel de velocidad; por lo tanto la carrera “sprint” no tuvo tantas emociones. Lo destacado fue la terrible arrancada de Lewis Hamilton, quien perdió tres lugares y con ello la ventaja que tenía sobre Verstappen.

La increíble actuación de Bottas en todo el proceso calificativo no le serviría de mucho para la carrera, pues el finlandes recibió una penalización debido a los cambios realizados en su motor. Ahora sería Verstappen quien arrancaría cómo líder, mientras que Valtteri tendría que salir desde atrás.

No obstante, fue su ex compañero, Daniel Ricciardo, quien en la primera curva lograría arrebatarle el liderato. Ni Hamilton ni Verstappen parecían poder rebasar al McLaren que cada uno tenía delante; aun así era el inglés quien tenía que apresurarse para no permitir que su rival extendiera su distancia en la cima del campeonato.

Cuando Ricciardo entró a los pits, Verstappen tenía la oportunidad de ejecutar una vuelta que le diera un margen suficiente para entrar él mismo a cambiar neumáticos y emerger como líder. Sin embargo, la mala suerte del joven contendiente apareció de nueva cuenta, ya que tuvo una parada de 11 segundos, un desastre para el holandes.

Cómo es costumbre, Lewis Hamilton aprovechó inmediatamente la situación y rebasó a Norris. El heptacampeón no tardó mucho en hacer su propia parada, pero salió extremadamente cerca de un Verstappen buscando corregir los errores de su escudería.

No obstante, pasó exactamente lo contrario, pues los líderes del campeonato volvieron a tener un choque, ésta vez dejándolos a ambos fuera de la carrera, ahora fue Verstappen el que recibió una penalización en un accidente donde los dos pilotos pudieron haber hecho más para evitarlo.

El trabajo de Bottas y Checo era tratar de recuperar una carrera que McLaren tenía completamente bajo control en primero y segundo lugar. Tanto el finlandes como el jalisciense tuvieron buenas actuaciones viniendo de atrás, aunque el Mercedes era el claro superior con un Valtteri en una gira de venganza y eventualmente logró subirse al podio tras arrancar al final.

Perez se acercó a los McLaren, pero recibió una penalización por un previo rebase a Charles Leclerc que lo terminó dejando en la quinta posición tanto en la carrera como en el campeonato

McLaren concretó el 1-2 con Daniel Ricciardo consiguiendo su primera victoria desde 2018 tras un año inaugural decepcionante con su nueva escudería; Norris en segundo lugar continúa una temporada fantástica. Fue otra carrera llena de emociones en una de las mejores campañas de Fórmula 1 en algún tiempo.