Los contendientes reales en los playoffs de la NBA

Se disputaron el primer par de juegos de la primera ronda de la presente edición de los playoffs de la NBA, de los cuales se puede comenzar a identificar a las escuadras realmente capaces de competir por el campeonato en junio.

En el oeste parecía claro que los Suns serían el equipo a vencer al igual que el año pasado; sin embargo, con la lesión de su anotador estrella, Devin Booker, la serie con los Pelicans se podría complicar más de lo previsto.

El Jazz ha sido muy criticado por estar sufriendo contra unos Mavericks sin Luka Doncic, quien parece regresará pronto. Igualmente, parece complicado que cualquiera de estas dos escuadras logre vencer a unos Suns sin lesiones, aunque creo que Dallas podría sacar un par de juegos en un eventual enfrentamiento.

La serie entre dos escuadras jóvenes como los Grizzlies y los Timberwolves promete continuar siendo emocionante, no obstante parece claro que el único equipo que podrá hacerle frente a los Suns serán los Warriors, quienes han logrado neutralizar al MVP de la mano de un Draymond Green quien ha demostrado que aún es capaz de ser esa pieza clave que fue en esos campeonatos hace algunos años.

Además, Jordan Poole se ha convertido en un gran anotador, complementando aún más al elenco y sistema que llegó a cinco finales seguidas, el cual por fin parece estar de vuelta tras un par de años llenos de lesiones.

En el este, el panorama no está tan claro, pues hay cinco escuadras que en teoría son capaces de seguir jugando en junio. Los Bucks son el mismo equipo que levantó el campeonato el año pasado, a pesar de tener un comienzo de postemporada cuestionable contra unos peligrosos Bulls; no hay ninguna razón porque no serán contendientes de nuevo.

Su rival en la siguiente fase es una verdadera incógnita, ya que los Nets y los Celtics son el enfrentamiento más cerrado de la primera ronda. No obstante, tras dos de los peores partidos que se le han visto a Kevin Durant, Boston se adelantó 2-0, sin embargo la serie regresa a Brooklyn, donde estará por verse si la gran defensa verde podrá seguir conteniendo a uno de los mejores anotadores de la historia.

El entrenador de los Nets, Steve Nash, también ha recibido muchas críticas debido a la falta de ajuste y el exceso de jugadas de aislamiento para Durant e Irving en el último cuarto, cuando estos no están teniendo un buen partido, además Brooklyn había establecido una ventaja a través de un basquetbal más trabajado, con los actores de reparto brillando.

Aun así, con dos partidos atroces para los estándares de Durant, ambos encuentros han terminado siendo muy cerrados, por lo tanto creo que los Nets deberían al menos poder emparejar la serie con una mejoría de su estrella acompañado del regreso de Ben Simmons.

Mientras que los Celtics tienen que enfrentar a un séptimo sembrado que no debería de estar ahí, el resto de los contendientes del este, están venciendo con facilidad a sus oponentes, los Sixers de Embiid se imponen 3-0 a los Raptors y el Heat 2-0 a los Hawks.

El este será una gran pelea entre el completísimo Heat, los dinámicos Sixers, el vigente campeón, los jóvenes Celtics y los talentosos Nets, realmente es un volado. Mientras que todo apunta a que su rival del oeste se decidirá entre la vieja dinastía de los Warriors y la máquina del presente de los Suns.