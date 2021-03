La nueva generación del futbol mexicano

Una porción considerable de la selección mexicana que disputó la Copa del Mundo en Rusia hace 3 años no forma parte de los planes para el próximo certamen en Qatar. Elementos que habían sido claves en el esquema tricolor cómo Andrés Guardado, Javier Hernandez y Hector Moreno, entre otros, probablemente no se encontrarán entre los 23 convocados por Gerardo Tata Martino el próximo año. Por lo tanto, los jóvenes que hemos visto durante esta semana en el Preolímpico tendrán que formar parte del cambio generacional que aspira llegar a ese ansiado quinto partido.

La selección preolímpica ha sido una grata sorpresa que genera esperanza de cara al comienzo de la clasificación al mundial, donde al lado de estrellas establecidas en Europa cómo Hirving “Chucky” Lozano y Raúl Jimenez, la nueva camada de talento azteca se tendrá que ganar su lugar.

La defensa del Tri ha sido sinónimo de mediocre a lo largo de la última década, y a pesar de algunos jugadores prometedores, todo aparenta a que este seguirá siendo un tema de preocupación en la siguiente Copa del Mundo, ya que para competir con las poderosas delanteras que usualmente eliminan a México se necesita un nivel muy por encima del que existe actualmente en la zaga defensiva, más cerca del que se encuentran los demás sectores del campo.

Excluyendo al gran Rafa Marquez, los centrales mexicanos de la última generación se han caracterizado por ser deficientes con el balón en sus pies, lo cual es inaceptable en el futbol moderno, ya que el “pressing” que reciben los defensores hoy significa que de ellos depende el inicio de cualquier ataque. Esperemos que jóvenes cómo Cesar Montes o Johan Vásquez cuenten con la técnica individual que demanda el juego actualmente.

Antes del Mundial se espera que aún veamos a muchos de los prometedores futbolistas mexicanos llegar al viejo continente, eventualmente logrando convertir a esta generación la que logre tener la mayor cantidad de exportación a las ligas europeas. Contrario a muchos, creo firmemente que tener a más jugadores compitiendo en el nivel más alto sólo puede beneficiar a la selección nacional, mientras tengan minutos.

La nueva generación de futbolistas mexicanos se perfila para ser una con éxito. Sin embargo no debemos olvidar la cantidad de expectativa que tenía el grupo de jugadores que compitieron en los últimos Mundiales después de haber sido campeones de la Copa del Mundo sub-17. Me parecería justo decir que se quedaron cortos tanto cómo selección cómo en lo individual, sobre todo Carlos Vela y Giovani dos Santos, quienes tenían una realista expectativa global para ser jugadores de élite mundial. Talento para que México llegue a ese ansiado quinto siempre ha existido, entonces no inflemos a una generación que no lo necesita, solo nos queda esperar que las cosas sean manejadas correctamente por la directiva, y principalmente los jugadores para que esta selección tenga el éxito que otras no consiguieron.