El United sorprende al Liverpool en el clásico inglés

El constantemente criticado Manchester United de Erik Ten Hag dio la campanada en el clásico inglés tras vencer al amplio favorito Liverpool de Jürgen Klopp. Fue un inesperado duelo de ajedrez entre dos de los mejores estrategas del planeta, ya que conocíamos la capacidad táctica del técnico del United, pero nadie se imaginó que con la plantilla que actualmente posee podría competir de manera inmediata.

Además, el estratega neerlandés logró esta victoria mediante decisiones controversiales, dejando en la banca al lateral titular de la selección inglesa (Luke Shaw), a su propio capitán (Harry Maguire) y a uno de los mejores futbolistas de la historia (Cristiano Ronaldo).

La más destacable me pareció la de Maguire, ya que en su primer partido juntos Lisandro Martínez y Raphael Varane dejaron una gran actuación en la zaga central. Además, la ausencia de Cristiano permitió que el equipo ejecutara una sofocante presión alta durante el encuentro. También, el uso de un nueve más móvil abrió espacios para que Bruno Fernandes entrara desde segunda línea, lo cual había sido un recurso fundamental previo a la campaña anterior.

Los Red Devils buscaron aprovechar las carencias defensivas de Trent Alexander-Arnold, constantemente dirigiendo los saques de meta hacia su banda para sobrevolar la presión de los de Klopp. Sobre todo en la primera mitad, el ataque de los de Manchester fue muy cargado hacia la banda del internacional inglés, logrando encontrar éxito con Elanga en transiciones, donde el Liverpool realmente sufrió las ausencias de Thiago y Fabinho.

La escuadra de Merseyside realmente no pudo probar a David de Gea, ya que con el regreso de Roberto Firmino como falso nueve no había referencia en ataque debido a que los extremos no lograron cargar el área como usualmente lo hacen, igualmente aquí se notó la ausencia de Jota. No fue un buen partido de Luis Diaz por izquierda, tampoco recibió mucho soporte de su lateral, Robertson, ya que este se quedó por el peligro al contraataque.

Es cierto que los de Klopp han estado mermados por lesiones y por la salida de Sadio Mané. No obstante, parecen haber dado un paso atrás a comparación de la gran campaña anterior. Mientras que a través de notables modificaciones, el United dio la sorpresa tras un comienzo espeluznante, aunque quedará por verse si esto simplemente fue un buen partido o si la primera temporada de Ten Hag al mando será una grata sorpresas para sus aficionados.