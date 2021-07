Se elevan preocupaciones por Covid-19 y más riesgos moratorios

Peligro al acecho… A pesar de los esfuerzos para acelerar los planes de vacunación, los contagios no dan marcha atrás.

Esta semana un nuevo récord dejó un amargo sabor de boca. En menos de 24 horas 19 mil 28 personas dieron positivo al macabro virus del Covid-19 que el año pasado representó la muerte de entre 140 mil y 210 mil mexicanos.

Hasta ahora se han reportado de forma oficial un total de 239 mil 616 decesos, aunque la cifra podría ser muy superior dada la falta de recursos para pruebas de laboratorio y estudios de autopsias.

En ese entorno el miedo sigue latente. Si bien la dinámica económica puja por un rápido retorno a la normalidad, el riesgo persiste…

Me quita el sueño… Recientemente la especialista en banca y seguros de crédito Cardif México, al mando de Nicole Reich, dio a conocer su estudio “BNP Paribas Cardif Protect and Project Oneself in Times of Crisis”, sólido análisis que agrupa la opinión de 21 mil personas en 21 países sobre el impacto del Covid-19 y las necesidades de protección personal.

En este sentido, México destaca como uno de los países donde las preocupaciones entorno a la salud aumentaron de forma considerable. Un 88% de los entrevistados aquí teme ante la posibilidad de sufrir una enfermedad de gravedad, un incremento de 10 puntos respecto al 2019.

A su vez, las inquietudes de hospitalización aumentaron del 76% al 86% y las de morir del 77% al 87%.

Pero incluso sobre los problemas de salud, la pérdida de los ingresos es el principal dolor de cabeza para los mexicanos. El 89% está inquieto ante esa posibilidad y 82% no descarta el riesgo de perder su empleo, 8 puntos más que en 2019…

Deudas en pausa… En ese contexto, el deseo de hacerse de un seguro de gastos médicos de enfermedades graves aumentó en 7 puntos y de pagos hospitalarios en 10 puntos.

Sin embargo, los planes para adquirir una cobertura de vida sólo lo hizo en 3 puntos y aquellos vinculados para el pago de deudas por la incapacidad para trabajar cayeron 1 punto.

Hasta ahora 72% de los entrevistados reconoce que la pandemia impactó de forma directa sus ingresos y 61% estima que regresar a la normalidad en materia de empleo tomará de 1 a 3 años.

Ese asunto es complejo pues 47% reconoce que la pérdida del empleo sería el principal obstáculo para pagar su hipoteca. Es más, un 32% de los mexicanos afirma que hasta ahora ya ha experimentado dificultades para pagar sus créditos. Así que debo no niego, pago no tengo. Oh, oh…

Persiste rezago en acceso al agua

Hace más de 10 años… la ONU reconoció el derecho al agua potable. Sin embargo, en México muchos aún deben de recorrer enormes distancias para hacerse del preciado liquido.

De acuerdo con los datos de la ENIGH, que recién dio a conocer el Inegi, al mando de Julio Santaella, en el país 11 millones de personas no tienen acceso a sistemas de potabilización de agua. Adriana Hernández Hortiales, consultora en finanzas públicas del ITESM, hace ver que lo anterior es equiparable a la población conjunta de la CDMX y Durango.

De igual forma persiste un enorme reto en materia de higiene y cuidado de la salud, pues otros 7.9 millones de mexicanos no con cuenta con conexión a un sistema de drenaje. Así que persisten los rezagos…