Se buscan candidatos para ganar elecciones

“Un líder es aquel que conoce el camino, hace el camino y muestra el camino”

John C. Maxwell

El próximo año 2024 habrá elecciones presidenciales en nuestro país y ya empezaron las precampañas a acaparar la discusión pública; por un lado están muy decantadas las precandidaturas de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, por Morena, y en ese mismo orden de preferencias se encuentran actualmente.

Por el lado de los partidos de oposición es preocupante que después de más de cuatro años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no han podido construir una candidatura viable para competir en las próximas elecciones; se ha creado una alianza partidista entre PRI, PAN y PRD llamada Va por México pero con las mismas caras que ya conocemos y no levantan la menor expectativa, sin un plan político que ofrecer, con diferentes ideologías, si todavía las hay, y sin una ruta clara para nombrar un candidato no pueden llegar lejos.

Mientras tanto, diversos personajes están intentando posicionarse en el conocimiento de la población para poder ganar la precandidatura de la alianza, así tenemos a Enrique de la Madrid, que arrastra el peso de ser hijo del expresidente Miguel de la Madrid, quien aún teniendo la mejor preparación y las mejores intenciones, no logra conectar con el público, pues se le ve alejado de la población de bajos recursos y son ellos quienes representan la mayoría en las votaciones.

También figuran dos mujeres, Claudia Ruíz Massieu Salinas, quien también lleva en el apellido la historia de su familia priista; y por otra parte se encuentra la Senadora Lilly Téllez, quien pasó de ser una conductora de noticiarios a la política, inicialmente fue postulada por Morena para después incorporarse a las filas del Partido Acción Nacional, desde donde está construyendo su precandidatura, a la cual muchos panistas de cepa no la aceptan por no contar con el arraigo partidista, aunque es una figura conocida y fresca le falta conectar con los votantes.

En la búsqueda de perfiles para ser un candidato competitivo contra el que elijan en Morena se habla de Luis Donaldo Colosio Junior, quien es muy joven y es el actual presidente Municipal de Monterrey, lo que parece un tanto lejano para llegar a la Presidencia del país, al igual que Samuel García, actual gobernador de Nuevo León, es muy joven, le falta experiencia y presencia nacional para una precandidatura.

En la lista se han señalado a infinidad de posibles precandidatos, pero en la práctica no hay ninguno que realmente reúna las características de un verdadero líder para emprender una campaña que emocione y que pueda llevar a las personas a las calles y a las casillas a votar, y que pueda competir con los precandidatos de Morena.

Todo lo anterior es el resultado de que los partidos políticos y sus líderes se hicieron chiquitos, nunca hicieron una autocrítica después de su derrota en el 2018, se mantuvieron en el status quo y prefirieron mantener sus privilegios y esperar los errores del gobierno y no crearon ningún plan de reestructura y hoy no tienen nada que ofrecer, a menos que de pronto aparezca un líder que pueda enfrentar al poder de AMLO, pero eso solo pasa en las películas o en situaciones extraordinarias que cambien totalmente el entorno actual.