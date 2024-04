La inflación no cede. En términos anuales, durante la primera quincena de abril, fue 4.63%. No solo no cede (como debería), sino que repunta (como no debería).

Ésta ha sido la inflación quincenal en lo que va del año. Enero: 4.90% y 4.87%. Febrero: 4.45% y 4.35%. Marzo: 4.48% y 4.37%. Abril: 4.63%, la mayor de las últimas cuatro quincenas. Inflación promedio de la primera quincena de enero a la segunda de marzo fue 4.57%. La de la primera quincena de abril, 4.63%, resultó 0.06 puntos porcentuales mayor, el 1.31%.

De las siete quincenas transcurridas del 2024 en cinco la inflación bajó y en dos aumentó. El primer incremento se dio en la primera quincena de marzo, cuando la inflación pasó de 4.35% a 4.48%, un aumento de 0.13 puntos porcentuales, equivalentes al 2.99%. El segundo tuvo lugar en la primera quincena de abril, cuando la inflación repuntó de 4.37% a 4.63%, un aumento de 0.26 puntos porcentuales, que equivalen al 5.95%, muy superior a la alza anterior, que fue del 2.99%. El incremento en la primera quincena de abril (5.95%), comparado con el de la primera de marzo (2.99%), resultó 2.96 puntos porcentuales mayor, el 99.00%. Fuerte la presión a la alza.

Teniendo en cuenta el repunte en la inflación: ¿fue correcta la decisión de la junta de gobierno del Banco de México de reducir en un cuarto de punto porcentual la Tasa de Interés Interbancaria, TII, dejándola en 11.00%, decisión que tomó el 21 de marzo pasado, durante la segunda quincena de ese mes? No fuimos pocos los que criticamos la medida, alegando que la inflación, comparada con la meta puntual del 3%, seguía siendo elevada (4.48% en la primera quincena de marzo, mayor que la de la segunda quincena de febrero, 4.35%), y que era imprudente reducir la TII, que es la herramienta del banco central para combatir la inflación, siendo ésta la receta: si la inflación aumenta y se ubica por arriba de la meta la TII debe aumentar y mantenerse elevada, y viceversa (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/arturo-damm-arnal/bajar-tii-568602).

La meta de inflación, establecida por el Banco de México, es 3%, más menos un punto porcentual de margen de error, por lo que la máxima inflación aceptable es 4%. A la primera quincena de abril sumamos 37 meses y medio con la inflación por arriba de la máxima aceptable. A lo largo de esos 37 meses y medio la inflación promedio fue 6.33%, 2.33 puntos porcentuales por arriba de la máxima inflación aceptable (4%), el 58.25%, y 3.33 puntos porcentuales por arriba de la meta puntual (3%), el 111.00%.

¿Qué tan eficaz ha sido la política monetaria del Banco de México para cumplir con la meta, y qué tan atinado ha sido en sus proyecciones? En el Anuncio de Política Monetaria del 2 de junio de 2021, a tres meses de iniciado el actual repunte inflacionario, a tres meses de que la inflación se ubicó por arriba de la máxima aceptable (4%), el Banco de México pronosticó que sería en el segundo trimestre de 2022 cuando la inflación se ubicaría en 3%. Hasta la primera quincena de abril la inflación suma ya 37 meses y medio por arriba del 4%, de la máxima aceptable.

La primera pregunta que debemos hacernos es si es correcto que el Banco de México tenga metas de inflación, que esté a favor de la pérdida en el poder adquisitivo de nuestro dinero y, por lo tanto, de nuestro trabajo. No, no lo es.