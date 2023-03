Comercio exterior, ¿cómo vamos? (2/2)

Comparando los resultados de enero de 2023 con los enero de 2022 las exportaciones resultaron 25.64% mayores, las importaciones 16.25%, y el volumen total de comercio exterior (exportaciones más importaciones) fue 20.55% mayor. Buenos resultados.

Si comparamos los resultados de enero de 2023 con los de diciembre de 2022, las exportaciones fueron 13.47% menores, las importaciones 3.36%, y exportaciones más importaciones (el volumen total de comercio exterior) resultaron 8.56% menores. Malos resultados.

Para tener la visión completa de la situación del comercio exterior hay que considerar además el resultado de la balanza comercial, que puede ser equilibrio, superávit o déficit, siendo lo correcto el déficit: que se importe más de lo que se exporta. Lo explico con la Oferta Agregada (OA), tomando en cuenta que el problema económico es la escasez, y que una condición para minimizarlo es que la OA sea la mayor posible, OA que es la suma de la producción interna, el Producto Interno Bruto (PIB), más las importaciones (IM), menos las exportaciones (EX), ya que lo que se produce en México y se exporta no se ofrece en México. OA = PIB + IM – EX.

Supongamos un PIB de $1,000 y veamos qué sucede con la OA, y por lo tanto con la escasez, en cada uno de los casos: equilibrio, superávit o déficit.

Equilibrio: IM iguales a EX, entonces OA = $1,000 + $100 - $100 = $1,000.

Superávit: IM menores que EX, entonces OA = $1,000 + $100 - $200 = $900.

Déficit: IM mayores que EX, entonces OA = $1,000 + $200 - $100 = $1,100.

Es con déficit en la balanza comercial con lo que se maximiza la OA y se minimiza la escasez (otro tema, que no puedo tocar en este espacio, es el del financiamiento de dicho déficit), lo cual tiene lógica: si mantengo constante la cantidad que produzco ($1,000), y compro más ($200) de lo vendo ($100), termino teniendo más ($1,100) de lo que produje ($1,000). Se maximiza la OA y se minimiza la escasez.

¿Cómo andamos en México en materia de balanza comercial?

Comienzo con la comparación anual. En enero del año pasado la balanza comercial resultó deficitaria (bueno) por 6,286.3 millones de dólares. Un año después, enero de este 2023, el resultado también fue deficitario (bueno), pero menor (malo), 4,125.1 millones.

Sigo con la comparación mensual. En diciembre del año pasado el resultado de la balanza comercial fue superavitario (malo) por 984.0 millones de dólares. En enero pasado, un mes después, la balanza comercial resultó deficitaria (bueno) por 4,125.1 millones.

En enero el resultado deficitario de la balanza comercial fue el correcto, porque es el que permite, en lo que al comercio exterior respecta, minimizar la escasez y maximizar el bienestar. Lo repito: si mantengo constante la cantidad que produzco, y compro (importo) más de lo vendo (exporto), termino teniendo más de lo que produje.

Para terminar un dato, no del comercio exterior, pero si del sector externo, relacionado con las remesas. En enero del año pasado se captaron 3,930.82 millones de dólares. Un año después, en enero pasado, la captación sumó 4,406.09 millones, 475.27 millones más, 12.09% más (bueno). En diciembre del año pasado la captación sumó 5,358.80 millones. En enero pasado, un mes después, se captaron 4,406.09 millones, 952.71 millones menos, 17.78% menos (malo).

Así algunos frentes del sector externo.