¿Deuda inconstitucional?

AMLO afirma que en lo que va de su gobierno no se ha contraído deuda. Las cifras de la SHCP muestran lo contrario.

En términos absolutos, entre noviembre de 2018 (último mes del sexenio de Peña Nieto), y mayo pasado (último mes para el que tenemos información), la deuda total del gobierno federal aumentó 14.7 por ciento. Pasó de 10.7 a 12.3 millones de millones de pesos.

En términos relativos, como porcentaje del ingreso total generado en el país, en 2018 la deuda total del gobierno federal fue 46.0 y en 2020 52.1. Como porcentaje del ingreso total del gobierno, que es el deudor, en 2018 fue 211.7 y en 2010 225.1.

Tanto en términos absolutos, como relativos, en lo que va del sexenio la deuda total del gobierno federal ha aumentado, lo cual es preocupante por varias razones, comenzando por la que tiene que ver con el artículo 73 de la Constitución, en el cual leemos que, tal y como debe ser, “ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos o, en términos de la ley de la materia, los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de refinanciamiento o reestructura de deuda que deberán realizarse bajo las mejores condiciones de mercado; así como los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29”. Centro la atención en la primera condición.

No deberá contraerse deuda que no se destine a la realización de obras que directamente aumenten los ingresos gubernamentales, lo cual quiere decir que la deuda contraída debe utilizarse para producir y ofrecer bienes y servicios, cuya venta genere de manera directa un aumento en los ingresos del gobierno, con los cuales pagarla.

Si el gobierno contrae deuda para construir escuelas, en las cuales no se cobrará colegiatura, por lo que no se generará directamente un incremento de sus ingresos, esa deuda sería inconstitucional. Por el contrario, si contrae deuda para construir una carretera, en la cual cobrará peaje, sí se creará de manera directa un aumento de sus ingresos que, si las cuentas están bien hechas, y no hay corrupción, deberán alcanzar para liquidar esos pasivos.

Pregunta y comentario.

¿Cuánta de la deuda total del gobierno federal, que a mayo pasado sumó 12.3 millones de millones de pesos, cumple con lo establecido en el artículo 73 constitucional, comenzando por la primera condición? Dicho de otra manera, ¿cuánta resulta inconstitucional?

Según la primera condición, la deuda gubernamental debe invertirse directamente en la producción y oferta de bienes y servicios, momento de preguntar si es legítima tarea del gobierno la producción y oferta de bienes y servicios. ¿La es? No.