Empleo e ingresos

El bienestar de las personas depende, de manera importante, del trabajo (que tiene que ser suficiente: que todo el que quiera trabajar encuentre trabajo), y del ingreso (que también tiene que ser suficiente: que alcance para comprar los satisfactores necesarios para satisfacer, por lo menos, las necesidades básicas, aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la salud, la vida y la dignidad de las personas). ¿Cómo vamos en México en estas materias?

En agosto, según los indicadores de ocupación y empleo del INEGI, la tasa de desocupación fue 3.0 por ciento de la población económicamente activa (PEA), compuesta por los mayores de 15 años que buscan trabajo: si lo encuentran se vuelven población ocupada (PO); si no lo encuentra, y siguen buscando, son población desocupada (PD). Un mes antes, en julio, fue 3.1 por ciento. Un año antes, julio de 2022, fue 3.4. Y fue en marzo pasado cuando, en 2.4, se alcanzó el que, hasta hoy, sigue siendo el mínimo anual (y mínimo histórico). De marzo a agosto la tasa de desocupación aumentó 0.6 puntos porcentuales, el 25.0 por ciento. En agosto 1,802,278 personas estuvieron desempleadas.

Si tomamos en cuenta a la población no económicamente activa disponible (PNEAD), integrada por los mayores de quince años que no tienen trabajo, que no lo buscan, pero que si se les ofreciera uno lo aceptarían, y la sumamos a la PD (para obtener lo que podemos llamar la tasa de desocupación real), el resultado fue, en agosto, del 11.6 por ciento de la PEA. Un mes antes, en julio, fue 11.4. Un año antes, en agosto de 2022, fue 13.3. Y fue en junio pasado cuando, en 11.0, se logró el que, hasta hoy, sigue siendo el mínimo anual. De junio a agosto la tasa de desocupación real se incrementó en 0.6 puntos porcentuales, el 5.5 por ciento. En agosto 7,090,341 personas estuvieron realmente desempleadas.

Con relación al ingreso, en agosto el 67.4 por ciento de la PO, 39,858,338 personas, ganó hasta dos salarios mínimos ($414.88). Un mes antes, en julio, el 67.5. Un año antes, en agosto de 2022, el 68.8. Y fue en agosto cuando, en 67.4, se alcanzó el mínimo anual. De febrero, mes en el cual se alcanzó el máximo anual, a agosto, mes en el cual se logró el mínimo anual, el porcentaje de PO que gana hasta dos salarios mínimos pasó de 70.0 por ciento a 67.4, una baja de 2.6 puntos porcentuales, el 3.7 por ciento.

Otro indicador importante es el de la PO en condiciones críticas de ocupación (POCCO): trabajan menos de 35 horas semanales, o más de 35 ganando hasta un salario mínimo ($207.44), o más de 48 ganando hasta dos ($414,88). En agosto fue el 30.7 por ciento de la PO. Un mes antes, en julio, fue 30.0. Un año antes, en agosto de 2022, fue 31.2. Y fue en abril cuando, en 29.5, se alcanzó el mínimo anual. Entre abril y agosto la tasa de POCCO pasó de 29.5 a 30.7 por ciento, aumento de 1.2 puntos porcentuales, el 4.1 por ciento.

El principal problema del mundo laboral mexicano no es el desempleo, sino la baja capacidad para generar ingreso, mismo que se resolverá si, uno, aumenta la productividad del trabajador y, dos, si aumenta la demanda de trabajo de parte de los empleadores. Lo primero está relacionado con el capital humano: conocimientos, habilidades y actitudes, que hay que mejorar; lo segundo con el capital físico: instalaciones, maquinaria y equipo, que hay que aumentar.