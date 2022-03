Enero, mal comienzo

En diciembre la Tasa de Desempleo, TD, fue 3.5 por ciento de la Población Económicamente Activa, PEA, formada por los mayores de 15 años que buscan trabajo. Si lo encuentran se vuelven Población Ocupada, PO. Si no lo encuentran, y siguen buscando, son Población Desocupada. PD. En enero la TD fue 3.7 por ciento de la PEA, mayor que la de diciembre.

La Población no Económicamente Activa, PNEA, está formada por los mayores de 15 años que no buscan trabajo, y se divide en dos: la Población no Económicamente Activa no Disponible, PNEAND, formada por quienes, si se les ofreciera trabajo, no lo aceptarían, y la Población no Económicamente Activa Disponible, PNEAD, formada por quienes, si se les ofreciera trabajo, lo aceptarían.

Si sumamos la PD (desocupados que, necesitando trabajar, buscan trabajo con la esperanza de encontrarlo), más la PNEAD (desocupados que, teniendo la necesidad de trabajar, no buscan trabajo porque no tienen la esperanza de encontrarlo, pero si les ofrecieran uno lo aceptarían), tenemos que en diciembre el 16.2 por ciento de la PEA estuvo desempleada, porcentaje que subió a 17.4 en enero, que fue la Tasa de Desempleo Real, TDR.

Ya sea con la medición tradicional (PD), ya sea con la que incorpora a la PNEAD (TDR), los resultados de enero fueron peores que los de diciembre, en una variable tan importante para el bienestar como es el empleo. La otra es el ingreso.

En diciembre el 24.0 por ciento de la PO ganó hasta un salario mínimo (172.87 pesos diarios). En enero el 34.4 (precarización del empleo), un aumento de 10.4 puntos porcentuales, equivalentes al 43.3 por ciento.

En diciembre el 24.3 por ciento de la PO se encontró en condiciones críticas de ocupación, o trabajando menos de 35 horas semanales; o trabajando más de 35, pero ganando menos de un salario mínimo (menos de 172.87 pesos diarios); o trabajando más de 48, pero ganando menos de dos salaros mínimos (menos de 345.74 pesos diarios). En enero el porcentaje aumentó a 31.2 de la PO (de nueva cuenta precarización del empleo), un incremento de 6.9 puntos porcentuales, equivalentes al 28.4 por ciento.

Dos son los retos en materia de empleo: reducir la TDR (crear más empleos) y reducir la precarización del empleo (generar más ingresos), para lo cual se requieren más inversiones directas, que son las que producen bienes y servicios, crean empleos y generan ingresos, y mejor capital humano (conocimientos, habilidades y actitudes), que aumente la productividad del trabajo.

Cuánto se invierte directamente en un país depende de la confianza de los empresarios para hacerlo. En febrero el Índice de Confianza Empresarial para invertir directamente en México, en escala de 0 a 100, fue 34.8 puntos, muy bajo, más cerca del 0, total desconfianza, que del 100, confianza total.