Gobierno y Covid (5/5)

¿Cuántos contagios de Covid se deben a delitos: personas contagiadas, que saben que están contagiadas, que quieren contagiar a otros, y que los contagian? ¿Cuántos a accidentes: personas contagiadas, que no saben que están contagiadas, que no quieren contagiar a nadie, pero que contagian? Y de los que se deben a accidentes, ¿cuántos se deben a asintomáticos que no se vacunaron y/o no se hicieron la prueba y cuántos a asintomáticos que sí lo hicieron? ¿Cuántos a externalidades negativas: personas contagiadas, que saben que están contagiadas, que no quieren contagiar a nadie, pero que contagian?

Descartando los delitos quedan los accidentes y las externalidades negativas que, en muchos otros casos, distintos a los de una pandemia, deben tratarse de manera distinta (como de manera distinta se tratan los accidentes automovilísticos, producto de la imprudencia, que puede ser la del victimario, pero también la de la víctima, y la contaminación ambiental, consecuencia del modo de producción de ciertas empresas, siendo uno es el resultado de los accidentes automovilísticos y otro el de la contaminación). En el caso de una pandemia el resultado, ya sea por accidente, ya por externalidad negativa, es el mismo: el contagio, la enfermedad, la muerte, por lo que no hay lugar para un trato diferenciado, sin olvidar que, tratándose de una pandemia, hay millones de seres humanos involucrados, que pueden ser a la vez victimarios y víctimas.

Si, en el marco del liberalismo, el gobierno no debe obligar a nadie a hacerse el bien, a practicar la prudencia en sentido positivo, entonces, en el contexto de una pandemia, no debe obligar a nadie a vacunarse.

Pero si, en el marco del liberalismo, el gobierno sí debe prohibir que se violen derechos, de los cuales el primero es a la vida, del cual se deriva el derecho a la salud, entonces, en el contexto de una pandemia, debe prohibir que los no vacunados, condición necesaria, más no suficiente, para reducir las probabilidades de contagio, contagien. ¿Cómo? Exigiendo a todos, o comprobante de vacunación, o prueba negativa, lo cual muchos liberales consideran un atentado contra la libertad individual.

Para terminar (reconociendo las muchas preguntas que estos cinco Pesos y Contrapesos plantean, y que habría que considerar, y cuyas repuestas habría que discutir), la siguiente reflexión: ¿tiene una persona, cualquiera que sea, en el contexto de la pandemia, el derecho de pedirle a aquellas con las que interactúa el certificado de vacunación y/o una prueba de antígenos Covid-19? Si la respuesta es sí, entonces, en el contexto de la pandemia, ¿el gobierno tiene la obligación de exigirlas en todos los casos? Lo que en tal caso haría el gobierno, hasta donde resulta posible, es garantizar el derecho a la salud.