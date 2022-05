IED, máximo histórico

La mejor manera de captar divisas, para nosotros principalmente dólares, que pueden utilizarse, entre cosas, para financiar el déficit en la balanza comercial, déficit que es el resultado deseable en materia de comercio exterior, es por medio de la Inversión Extranjera Directa (IED), que son los dólares que vienen a invertirse para producir bienes y servicios, con los cuales satisfacemos nuestras necesidades; para crear empleos, puesto que para producir alguien tiene que trabajar; para generar ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo; para elevar el bienestar de las personas que depende, en muy buena medida, de los empleos y los ingresos.

Todo esto depende de las inversiones directas, pudiendo ser nacionales o extranjeras.

Digo que la mejor manera de captar divisas es a través de la IED porque así se matan dos pájaros de un tiro. En primer lugar se obtienen los dólares necesarios para, entre otras cosas, financiar el déficit en la balanza comercial (entre enero y abril la balanza comercial de México fue deficitaria por 6 mil 771.5 millones de dólares). En segundo lugar se trata de dólares que, convertidos a pesos (por aquello de que en México el único dinero de curso legal es el producido por el Banco de México), se destinan a la producción de bienes y servicios, a la creación de empleos, a la generación de ingresos, a la elevación del bienestar. Al progreso.

Todo lo anterior, que no es poco, se logra gracias a la IED, recordando que lo importante no es de dónde vienen los capitales, sino en dónde se invierten, y si vienen del extranjero pero se invierten en México para producir bienes y servicios para los mexicanos, para crear empleos y generar ingresos para los mexicanos, para pagar impuestos en México, para exportar desde México y generar divisas para México, esos capitales no son extranjeros, son mexicanos.

Por todo lo anterior es una buena noticia que, durante el primer trimestre del año, según lo informó la Secretaría de Economía, y con cifras preliminares, la IED sumó 19 mil 427.5 millones de dólares, de los cuales 6 mil 875.0 millones, 35.4 por ciento, corresponden a movimientos extraordinarios de IED relacionados con la fusión de Televisa con Univision, y con la reestructura de Aeroméxico, mismos que, una vez descontados del total, nos dan un resultado de 12 mil 552.5 millones de dólares de IED, 5.8 por ciento más que lo captado durante el primer trimestre de 2021, 11 mil 864.0 millones. El total, los 19 mil 427.5 millones de dólares, resultó 63.7 por ciento mayor que en el primer trimestre de 2021.

Por tipo de inversión el 47.7 por ciento fue reinversión de utilidades, el 45.2 fue nuevas inversiones, y el restante 7.1 fue cuentas entre compañías. El 92.9 por ciento fue por reinversión de utilidades y nuevas inversiones.

Lo que hay que destacar es que, tanto la cifra de 19 mil 427.5 millones de dólares, como la de 12 mil 552.5 millones, son, para un primer trimestre de año, máximos históricos. El anterior se logró en el primer trimestre del año pasado, con 11 mil 864.0 millones.

Si estando las cosas como están, con el Estado de Derecho enchuecándose cada vez más y convirtiéndose en Estado de chueco, nos va bien en captación de IED, ¿cuánto mejor no nos iría si, en vez de enchuecarlo, enderezáramos el Estado de Derecho, que ya estaba medio chueco antes de la 4T?