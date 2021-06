La inflación es permitida o causada por los bancos centrales, posibilidades que expliqué en los pasados Pesos y Contrapesos. En el último afirmé que el banco central, al incrementar injustificadamente la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, ocasiona inflación, afirmación que nos llevó a esta pregunta: ¿cuándo se incrementa injustificadamente la cantidad de dinero que se intercambia en la economía?

Para responder hay que tener en cuenta que el dinero es el medio de intercambio de la riqueza, que consiste en los bienes y servicios con los que satisfacemos nuestras necesidades, por lo que es lógico pensar que primero debe aumentar la riqueza (la oferta de bienes y servicios) y después el medio de intercambio de la misma, el dinero (que se usa para demandar bienes y servicios), y no al revés.

Para entenderlo retomo el ejemplo del anterior Pesos y Contrapesos.

Supongamos A con precio de $10, B con $20 y C con $30. La cantidad de dinero es 60 pesos. El precio promedio (que uso en lugar del índice de precios) es $20. Supongamos que el banco central aumenta la cantidad de dinero que se intercambia, y por lo tanto que se usa para demandar bienes y servicios, de 60 a 66 pesos, por lo que la demanda aumenta 10 por ciento, lo cual, si la oferta de A, B y C no aumenta en la misma proporción, causa inflación. Ahora, con 66 pesos, puede comprarse, uno de los resultados posibles, dependiendo de cómo “se repartan” los 66 pesos entre A, B y C, A a $12, B a $22 y C a $32, siendo el precio promedio $22, lo cual resulta en inflación del 10 por ciento.

En este caso aumentó la cantidad de dinero que se intercambia (demanda), sin un previo aumento en la riqueza (oferta), por lo que ese aumento, si aceptamos que por lógica primero debe aumentar la riqueza y luego el medio de intercambio de la misma, fue injustificado. Y tan lo fue que causó inflación.

Partimos de la pregunta ¿cuándo se incrementa injustificadamente la cantidad de dinero que se intercambia en la economía? y la respuesta es: cuando ese aumento se da antes del aumento en la riqueza, lo cual ocasiona que aumente la demanda por bienes y servicios sin que aumente su oferta, lo cual origina el aumento en el índice de precios, la inflación.

La siguiente pregunta es: ¿por qué los bancos centrales aumentan injustificadamente la cantidad de dinero que se intercambia en la economía, causando inflación, pérdida en el poder adquisitivo del dinero y del trabajo, con los efectos negativos que ello tiene sobre el bienestar de la gente, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponen, que depende del empleo, el ingreso y el poder adquisitivo de su trabajo, es decir, de su dinero?

La respuesta mañana, en la última entrega de esta serie.

Continuará.