Itinerario del progreso económico (3/10)

El problema económico de fondo es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Para minimizarlo deben cumplirse ciertas condiciones, por el lado de la oferta, de la demanda, del poder adquisitivo del dinero.

Por el lado de la oferta la condición que debe cumplirse es que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, y que se ofrezcan al menor precio posible.

Para que se produzca la mayor cantidad posible de satisfactores se necesita que directamente se invierta lo más posible, para lo cual se requiere que la confianza de los empresarios sea la mayor posible, para lo cual se requiere que la competitividad del país sea la mayor posible, para lo cual se requiere del Estado de Derecho.

El Estado de Derecho supone el respeto a los derechos de los empresarios a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo, respeto del cual depende la competitividad del país, su capacidad para atraer, retener y multiplicar inversiones directas, competitividad que genera confianza para invertir directamente, inversiones directas de las que dependen la producción de bienes y servicios (con los que satisfacemos nuestras necesidades), la creación de empleos (para producir alguien debe trabajar), y la generación e ingresos (a quien trabaja se le paga), empleos e ingresos de los que depende el bienestar de las personas.

Para que lo producido se ofrezca al menor precio posible se necesita de la mayor competencia posible, para lo cual se requiere que todo aquel, nacional o extranjero (lo que importa es la competencia, no la nacionalidad de los competidores), que quiera participar en algún sector de la economía, produciendo bienes o servicios, con capital nacional o extranjero (se llama economía de mercado), o en algún mercado de la economía, ofreciendo mercancías, nacionales o importadas (se llama libre comercio, parte esencial de la economía de mercado), lo pueda hacer. Además se necesita que los oferentes no incurran en prácticas monopólicas (que no se pongan de acuerdo para no competir, sobre todo vía precio), y que los consumidores generen la competencia entre los oferentes.

Para que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, y para que se ofrezcan al menor precio posible, se requiere del respeto a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y a la propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para poder hacerlo. Se requiere Estado de Derecho, que defino como el gobierno de las leyes justas, siendo tales las que reconocen plenamente, definen puntualmente y garantizan jurídicamente los derechos de las personas. Estado de Derecho, ¡la clave!

Continuará.