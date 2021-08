Pobreza y desigualdad (4/5)

Existe confusión entre desigualdad de ingresos y pobreza. Muchos creen que el problema es la primera y que es la causa de la segunda.

Cuál es el problema: ¿que A genere más ingreso que B (desigualdad), o que B, independientemente de cuánto ingreso genere A, no sea capaz de generar el ingreso suficiente que le permita satisfacer, por lo menos, sus necesidades básicas, aquellas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la salud, la vida y la dignidad de la persona (pobreza)? ¿Cuál es, desde el punto de vista del bienestar, el problema: la desigualdad o la pobreza? La pobreza, no la desigualdad.

El problema surge cuando se cree que la causa de la pobreza es la injusta “distribución” del ingreso, y se aplican políticas de redistribución gubernamental del ingreso, con el gobierno quitándole a Pedro lo que, por ser producto de su trabajo, es de Pedro, y dándole a Juan lo que, por no ser producto de su trabajo, no es de Juan, lo cual es una expoliación legal, legalidad que no la hace justa.

¿Qué condiciones tendrían que cumplirse para que la afirmación “la causa de la pobreza es la injusta distribución del ingreso” fuera cierta? Primera: que todos generen la misma cantidad de ingreso. Segunda: que todos depositen todo su ingreso en un fondo común de la sociedad. Tercera: que aparezca el distribuidor del ingreso y les dé más a unos (los ricos) que a otros (los pobres), siendo la causa de la pobreza de estos la injusta distribución del ingreso, momento en el cual, para reparar la injusticia, debe aparecer el redistribuidor del ingreso, que les quite a los ricos lo que se les dio de más para darles a los pobres lo que se les dio de menos.

Estas condiciones, ¿se cumplen? No, lo cual quiere decir que la causa de la pobreza no es la injusta “distribución” del ingreso (que A genere más ingreso que B), sino la insuficiente generación del ingreso (que B, al margen de cuánto ingreso genere A, no genere el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades).

Lo hay que tener en cuenta es que el ingreso no se distribuye. El ingreso, que es el producto del trabajo de cada quien, se genera por medio del trabajo de cada cual, razón por la cual entrecomillo la palabra distribución cuando se habla de la “distribución” del ingreso.

¿Cómo andamos en México en materia de “distribución” del ingreso? El CONEVAL, en La Medición de la Pobreza 2020, publicó el Índice Gini, que la mide. Si el índice es 0, todos tienen la misma cantidad (igualdad). Si es 1 uno solo tiene todo (total desigualdad). En 2018 fue 0.457. En 2020 fue 0.450.

En 2020, comparando con 2018, la pobreza aumentó, del 41.9% al 43.9% de la población. La desigualdad (no en la distribución sino en la generación de ingreso), poco, pero bajó. Más pobreza y menos desigualdad.

Continuará.