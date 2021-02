Energías renovables, esa vacuna

Poco faltó para que los diputados de Morena y el PT sugirieran usar antimateria y agujeros negros para producir electricidad, en vez de las energías eólica y fotovoltaica. Aprobaron la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica tratando de tapar el sol con un dedo.

A diferencia del llamado “Acuerdo Nahle”, declarado inconstitucional por la Corte, la discusión puso en acción a los legisladores, pero cada uno trató de justificar la enmienda según su ideología: los que provienen de la izquierda socialista satanizaron a la iniciativa privada e hicieron odas al Estado. Los que son tránsfugas del PRIAN o pequeños comerciantes, negaron que la contrarreforma eléctrica afecte la competencia y el libre mercado. Unos anunciaron que se revierte la privatización, otros dijeron que se trata solamente de establecer un piso parejo para que la CFE compita.

¡Ay, qué molesto es no poder gobernar a México como lo hacía Benito Juárez, con pura determinación y pariotismo! Ahora hay que comprender la complejidad física y química del mundo, no sólo la complejidad política. Hay leyes y tratados internacionales sobre cambio climático. Hay científicos que demuestran que la Tierra se calienta, que se podría secar el Amazonas y desviarse la corriente cálida del Golfo de México. Qué lata que los jóvenes y los niños hayan aprendido todo eso y defiendan los Acuerdos de París. Sí, es un dolor de cabeza. Pero estamos en 2021, no en 1867, como quiere el bartlettismo.

Manuel Bartlett ha ganado terreno en el equipo gobernante, en la estima del Presidente, y ahora ha puesto a trabajar para su causa a los legisladores de la 4T. Es una lástima. No siempre fue así. En noviembre de 2019, la Oficina de la Presidencia, a cargo de Alfonso Romo, había dado a conocer el informe: “Haciendo Cuentas. Cuantificando los co-beneficios de la acción climática para el desarrollo sostenible en México”. Ese documento mostraba los beneficios que puede obtener México por la generación de electricidad a partir de energía eólica y fotovoltaica: muertes prematuras por contaminación evitadas, creación de empleos y mitigación del cambio climático. Más aún, si se ampliaran las redes de transmisión, se evitarían cuellos de botella, como el ocurrido entre Tamaulipas y Nuevo León durante los recientes apagones.

Sin prejuicios, Romo colaboró con el Centro Mario Molina y con la Agencia de Cooperación Internacional Alemana. Tras la reciente bartlettización de los morenistas, eso ya es impensable.

La visión bartlettiana no acepta que la crisis ambiental global sea real y grave, y que el cambio tecnológico (la transición energética hacia energías limpias) requiere de grandes inversiones y de acceso a tecnologías avanzadas. Sucede algo semejante a lo que vemos con las vacunas contra Covid-19: sería lindo tener una vacuna mexicana bautizada “Patria” que fuera efectiva. Pero la realidad es que hay que protegerse hoy contra el virus y son las grandes farmacéuticas las que nos permitirán hacerlo en los próximos meses por unos cuantos dólares por persona.