La amenaza a los videojuegos

En Los Ángeles, California

La huelga de actores y guionistas puede afectar la creación de nuevas versiones de videojuegos.

Esto quiere decir que si te gusta jugar videojuegos, no tendrás nuevas versiones hasta que se solucione la huelga de actores y guionistas, una huelga que se ha estado haciendo más fuerte.

Se pensaba que el paro de guionistas concluiría antes que el de actores, pero expertos aseguran que no será así.

Existe una gran presión para llegar a acuerdos antes del mes de septiembre, porque en este mes son los Emmy, que son los premios de la televisión en Estados Unidos. A estos galardones acuden actores a recibirlos, si están en paro, no pueden asistir.

Tendría que haberse firmado antes del 18 de septiembre, no se han llegado a acuerdos. Incluso, parece ser que los estudios no quieren ceder ante las peticiones de los actores y guionistas y se dice que cada día están más duros en sus posturas.

Pero no sólo es la industria de la televisión, series y cine. También podría verse afectada la industria de los videojuegos, una de las más lucrativas en el mundo del entretenimiento.

La guionista Lorena Vázquez Olivera nos dice: “Los videojuegos son de los temas principales a tratar, y hace apenas algunas semanas empezaron a querer meter pautas para videojuegos, que es algo que no se había contemplado inicialmente en sus peticiones.

“Se está viendo también, porque usualmente los videojuegos, sobre todo, en los que ves personas que hablan, se utilizan actores que llegan y graban esas escenas y ya luego lo mueven con inteligencia artificial. Entonces, ya también a los contratos con actores, éstos buscan que no puedan utilizar su imagen en nuevas versiones al menos que se les pague cada que usen su imagen en videojuegos y todo, a pesar de que se alteraba”, dijo.

Lejos de ser sólo un mero entretenimiento, el videojuego es una actividad con un gran impacto cultural y económico a nivel mundial.

Mucha gente relaciona los videojuegos con la trivialidad. Cuando se habla de ellos se piensa erróneamente en el adolescente ocioso jugando solo en su habitación. La realidad es que hoy los videojuegos se han convertido en una industria sofisticada y próspera que genera millones de dólares.

Se estima que en el mundo hay más de 3 mil 200 millones de videojugadores.

Lorena Vázquez nos explica: “En Hollywood, la industria de los videojuegos es inmensa. Estamos viendo muchas series que se hacen de los videojuegos, por ejemplo, The Last of Us era un videojuego; Uncharted, que es una película que se estrenó hace poco, también empezó como un videojuego. Ya están viendo cómo hacer crecer el potencial de hacer series de los videojuegos, pero también, obviamente el mercado de videojuegos genera muchísimo dinero.

Huelgas pegan a contenido

Las huelgas de actores y guionistas en Estados Unidos podría afectar no sólo a las industrias de televisión y cinematográfica, sino también a la de los videojuegos, que también se nutren del trabajo de ambos sectores para la creación y el desarrollo de contenidos. Foto: Cuartoscuro

“Hay actores que se dedican exclusivamente a los videojuegos y sí están nerviosos por saber qué va a traer la inteligencia artificial, que de por sí ya es un trabajo donde se usa mucho. Con inteligencia artificial es como realmente se hacen los personajes, hoy los actores de videojuegos están muy ansiosos y por eso continúan con la huelga”.

Una huelga en donde los actores y guionistas buscan un pago justo por su trabajo, y que no solamente se utilice su imagen en las primeras grabaciones o sus guiones y el trabajo subsecuente se haga de manera artificial.

Por ejemplo, en el mercado global de los videojuegos se estima que genera ganancias cercanas a los 196 mil millones de dólares, mucho más que la industria global de la música y el cine.

Y es precisamente lo que están demandando los actores y guionistas. Si su trabajo genera tanto dinero, exigen que se les pague. Así nos lo explica Lorena Vázquez Olivera.

“En los videojuegos se usa la voz, como un doblaje normal, por ejemplo, en el videojuego The Last of Us. En esta plataforma ya se ven personas que son realmente bastante realistas, la forma en que los hacen, haz de cuenta que se realizan diferentes escenas que suceden entre cada misión que tiene el videojuego.

“Y sí, son con actores 100 por ciento; entonces, usualmente se usan sensores, llegan los actores, se aprenden sus diálogos, graban la escena en pantalla verde entre ellos y hacen los movimientos y, con base en eso, los animadores ya se dedican entonces a pasar todo lo que se grabó a computadora, y se trabaja con inteligencia artificial.

“Se utilizan la cara de los actores, sus voces, su actuación, sus movimientos, todo. Es algo similar como se hizo Avatar, que les ponían como sensores en la cara. Así trabajó James Cameron. Entonces, sí es 100 por ciento un trabajo actoral, los movimientos que se ven en los videojuegos, sus voces. Son actores, aunque se les cambian cosas, por ejemplo no necesariamente se usa la cara idéntica del actor o de la actriz, pero sí se usa su semblanza y su persona. Cien por ciento de su alma está ahí como metida, están actuando, a fin de cuentas”.

¿Qué tanto afectará que salgan nuevas versiones de videojuegos? Le pregunté a Vázquez: “Si pudiera afectar el estreno de algunos videojuegos, el tiempo en que salgan, pero sobre todo la huelga le está dando una visibilidad a una parte de la comunidad de actores, locutores y guionistas en una industria como son los videojuegos, que poca gente sabe que son ellos los que realizan parte importante del trabajo”.

En México también hay un gran mercado importante de videojuegos, por la cantidad de jugadores que hay. Casi el 60 por ciento de los mexicanos, incluyendo todos los estratos socioeconómicos, son jugadores en las consolas, mismas que hoy funcionan como antenas y, por medio de ellas, se pueden ver los distintos canales de televisión.

Esta industria, sin duda, está impactando y tendrá una mayor repercusión en la vida de todos nosotros.