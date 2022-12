“Construimos una relación de reciprocidad y respeto con EU”

Para concluir el documental “La seguridad México-Estados Unidos, una historia secreta”, platicamos con el Canciller Marcelo Ebrard. En el último capítulo nos cuenta qué es lo que viene en relación binacional entre ambos países.

Marcelo Ebrard (ME): La relación va bien, creo que hemos ido construyendo un entramado, una arquitectura cada vez mejor de la relación bilateral, porque hay que recordar que hay una gran asimetría. Entonces, el reto es ¿cómo te integras económicamente más y mejor y, al mismo tiempo, cómo mantienes la independencia de la política exterior y nuestra soberanía de las relaciones? Un dilema complejo, no todos los países lo tienen, somos de los pocos que tenemos ese dilema. Para contestar a la pregunta tienes que hacer una arquitectura que te permita que sea predecible el camino, para resolver las diferencias entre México y Estados Unidos y garantizar la reciprocidad, o sea, que las prioridades de México sí cuenten y sean tomadas en cuenta. ¿Qué avances veo yo en esa línea? Que tengas la posibilidad de resolver los diferendos en materia comercial por paneles, es un buen tema; que tengas un Entendimiento Bicentenario en seguridad, cuestiones metas, planes de acción; en resumen, el diálogo para un cuarto nivel, que es tener una visión común con respecto al futuro, porque hay un estrés geopolítico en el mundo, eso también nos ha acercado mucho en los últimos años. Yo diría que estamos en un buen escenario, en un buen periodo en la relación entre los dos países, tenemos en enero la Cumbre de América del Norte, van a venir el presidente Biden y el premier Trudeau, entonces es el tono en el que estamos ahorita, mucho mejor al que teníamos en 2019. La relación con EU tiene que ser de reciprocidad, no ha sido la historia de las relaciones, pero eso es lo que estamos construyendo, que sea así, reciprocidad y respeto.

BB: También es un momento complicado, hay controversias con el T-MEC, sobre todo en temas energéticos y agropecuarios.

ME: Vas a tener diferencias sí o sí, porque la relación entre México y EU es tan amplia en economía, en comercio, en inversión, en migración, que vas a tener políticas distintas, por ejemplo, EU quería poner un incentivo a los vehículos eléctricos que se hagan ahí, lo cual pondría en desventaja a nuestra industria, o quería cambiar la interpretación de las reglas de origen para la industria automotriz para crear una desventaja para México, eso siempre va a existir; entonces, ¿cómo lo resuelves? Pues ya se instituyó el sistema de paneles, EU nunca admitió eso, en el anterior NAFTA no hubo paneles, hoy tenemos varios, entonces ¿quiere decir que hay diferencias porque hay paneles?

BB: México, a través de la Cancillería, demandó a las armerías en Estados Unidos.

ME: Para México es clave reducir el flujo de armas que tenemos porque si no, no podemos reducir la violencia, yo diría casi imposible. Toda la evidencia te dice eso. Estados Unidos es mucho más violento que Europa Occidental, porque hay armas en cada esquina. Es más fácil comprar un arma de alto calibre para un menor de edad que una cerveza.

BB: Hay una nueva ley que acaba de pasar en el Congreso, propuesta por el presidente Joe Biden, para sancionar a los traficantes de armas en EU.

ME: Sí, en EU hay una ley increíble, en el sentido de que no lo puedes creer realmente, de que protege o le da inmunidad a la industria del armamento, entonces lo que hizo el presidente Biden fue presentar una ley que lleva a que quien trafique con armas tenga una sanción, eso nos abrió la puerta para la demanda que acabamos de presentar en Arizona, que es para el tráfico de armas. Queremos detener, y si no detener, bueno, reducir sustancialmente ese flujo para que empiece a reducirse más rápidamente la violencia en México, es el objetivo, está íntimamente vinculado el uno al otro.

El canciller, en imagen de archivo, en entrevista con La Razón. Foto: Juan Pablo Zamora, La Razón

BB: Estados Unidos nos puede decir que tiene más de 100 mil muertos al año por fentanilo fabricado en México.

ME: Con todo respeto, la pandemia del fentanilo la crearon ellos, y tú podías comprar fentanilo, que se desarrolla en 1959, lo sintetizó un genio belga que se apellidaba Janssen. ¿Para qué hizo el fentanilo? Para operaciones. La obsesión de Janssen era el manejo del dolor, y lo diseñó para operaciones muy complejas, de 7, 8 horas, lo que llamamos sueño profundo. Por ejemplo, para una operación a corazón abierto, fue un gran cambio, se usó desde los 60, 70, 80, y hasta fines de los 90, cuando una empresa farmacéutica de EU, Purdue, pide permiso federal, con un estudio fake que dice que el fentanilo no es adictivo, para empezar a usar las pastillas azules para dolor de cáncer y le dan el permiso, como alternativa a la morfina y otros opiáceos.

BB: El tema de las extradiciones. Estados Unidos pide a Caro Quintero.

ME: Nosotros, en lo que va del sexenio, les hemos pedido tres, nos resolvieron ya una, César Duarte, espero que las otras dos me dé tiempo el sexenio. Ellos nos han pedido, ¿qué será?, casi 40. México ha sido de lo más efectivo en las extradiciones. Ahora bien, Caro Quintero ¿por qué no se puede extraditar rápido? Porque hay un procedimiento legal en curso, no le puedes hablar a un juez y decirle: “Oye, mañana se va”, hay un procedimiento, entonces ya se ingresó la solicitud de ellos y está en curso legalmente, yo espero que se resuelva. Pero no son nada más las extradiciones, hay otra cosa que tenemos que resolver entre México y EU, en la última reunión se los puse sobre la mesa: “A ver, ustedes están liberalizando el consumo, o sea, hay 21 estados de la Unión con diferentes fórmulas y ya es posible consumir marihuana y un estado, que es Oregon, ya puedes tener drogas duras, por ejemplo, cocaína. Entonces, pónganse de acuerdo, porque por un lado me estás diciendo: ‘necesitamos esto’, y por el otro lado tienes una liberalización en tu país porque la gente lo que está concluyendo es que tu guerra contra las drogas no funciona, entonces necesitamos alinear las políticas porque estamos como muy desordenados”.

BB: Vamos con el tema de migración.

ME: Migración va a seguir siendo un súper tema, te voy a decir por qué. EU crece demográficamente 0.4, va a llegar a 0.3, 0.2 y probablemente, no sé si lleguen al cero, pero a lo mejor. ¿Eso qué significa? Que para que crezca la economía de EU requieren cada año dos millones de personas de fuera o más. Ahora, EU tiene la opción de hacerlo como lo está haciendo ahorita, que es: “No quiero que vengas, pero sí ven”.