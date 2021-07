“Tengo mucho que hacer, no voy a dedicarme a perseguir a nadie”

En esta ocasión tuvimos el gusto de saludar a Maru Campos, gobernadora electa de Chihuahua, quien nos platicó de los retos que enfrentará a partir del 8 de septiembre, cuando tome posesión del cargo, y del proceso de entrega-recepción que actualmente está en desarrollo.

BIBIANA BELSASSO (BB): Maru, muchísimas felicidades por el triunfo, quiero que me platiques cómo ha sido esta transición, esta transición con un gobernador que ha sido durísimo contigo, que te ha acusado de todo lo que ha podido y bueno, con quien has tenido que trabajar ahora para la entrega-recepción.

MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN (MECG): Sí, mira, ha sido difícil la comunicación no nada más ahorita Bibiana, lo ha sido desde hace cinco años, que me tocó el honor de ser alcaldesa de la ciudad de Chihuahua, fue difícil la relación con el gobierno del estado, pero ahorita lo que nos preocupa son los chihuahuenses y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, todos los funcionarios de ambos gobiernos para sacar adelante la transición y tener los datos claros, el diagnóstico claro para poder formular política pública y, sobre todo, política pública que sí le sirva e impacte de forma positiva a los chihuahuenses.

BB: ¿Se tienen estos datos?, porque me decían, por ejemplo, que los datos de salud son muy ambiguos, los de seguridad no sé cómo estén y son temas importantísimos, sobre todo para poder empezar a trabajar el próximo 8 de septiembre que asumas.

MECG: Así es, o sea, la idea es llegar en septiembre a ejecutar, ahorita estamos diseñando la política pública con las propuestas que hicimos en campaña, con los organismos, cámaras empresariales, sociedad civil, universidades, para tener justamente los proyectos más asertivos y poderles buscar la suficiencia presupuestal, que sabemos que tenemos un estado en problemas con la deuda; el estado de Chihuahua es el estado con mayor deuda, desgraciadamente, entonces vamos a tener que ser muy creativos, pero éste es el arte de gobierno. Yo creo que los chihuahuenses no votaron por una servidora para que cortara listones y sonriera todo el día, yo creo que hoy en día los gobernantes tenemos que ser muy creativos, tenemos que tomar decisiones difíciles en momentos difíciles, asumir nuestra realidad, sabemos el costo de un gobierno, de lo que cuesta el gobernar y hacer que las cosas sucedan, así que bueno, hay que hacerlo. Yo creo que las mujeres somos así, somos muy entronas y yo estoy segura de que vamos a dar buenos resultados.

Maru Campos, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: El Congreso del estado aprobó que tomes protesta en Ciudad Juárez, que es algo que nunca se había dado en tu estado, ¿por qué Ciudad Juárez?

MECG: Mira, lo hacemos porque existen viejas dinámicas de separación de Ciudad Juárez y el resto del estado y yo creo que justamente en este nuevo estilo de gobernanza, una nueva forma de gobernar tenemos que volver a apelar a la cohesión, a la unidad entre los municipios en el estado de Chihuahua, terminar con esas dinámicas, solidarizarnos con Ciudad Juárez, con todo el estado, pedir unidad con Ciudad Juárez y el resto del estado y, sobre todo, hay mucho que hacer de la mano de los juarenses.

BB: Maru, te reuniste con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo fue esa reunión?, ¿de qué se habló?, ¿cómo se acordó trabajar?

MECG: Bueno, mira, pues agradezco esa reunión y agradezco pues sí, que se haya dado, platicamos alrededor de una hora, le platiqué un poco de mi vida, de mi vida política, de mi vida profesional, porque no nos conocíamos, le di a conocer que teníamos temas muy en común, como es el tema de la pobreza, en el cual trabajamos mucho aquí en el municipio de Chihuahua, hablamos de temas sustantivos, específicamente de la economía, de la gran oportunidad que tiene Chihuahua como estado fronterizo, hablamos de las vacunas en la entidad y bueno, también de sus próximas visitas aquí al estado de Chihuahua para que conociera algunas zonas pues que están muy marcadas, desgraciadamente, por la pobreza urbana y la pobreza rural.

BB: ¿Cómo van a trabajar en conjunto con el Gobierno federal y cuál es el mayor desafío que tienes el día de hoy tú como gobernadora?

MECG: Bueno, el mayor desafío es el poder ordenar las finanzas públicas, porque si no tengo el recurso va a ser difícil el poderlo impactar en política pública; yo creo que en segundo término sería la seguridad pública, y el tercero, la reactivación económica. Entonces, pues bueno, estoy haciendo estas alianzas con los sectores para poder multiplicar esfuerzos y si no es lograr terminar con estos problemas, que bueno, los problemas son interminables siempre en cualquier ciudad, estado o país, sí poder avanzar y poder cerrar esa brecha de necesidades que tenemos.

BB: Tu antecesor ha sido durísimo contigo, te ha acusado de todo, toda la campaña la tuviste que hacer bajo un proceso judicial, ¿vas a investigar tú a Javier Corral?

MECG: No, mira, yo tengo un proceso de entrega-recepción, tengo 30 días para revisar lo que se me entregue, tanto lo que establece la Ley de Entrega-Recepción, que es un checklist de recursos humanos, de plazas, de bienes muebles, inmuebles, pero realmente lo que necesitamos pues es la información sustantiva de cómo se encuentra el estado en materia de salud, los hospitales, las escuelas, las enfermedades más comunes, el índice de mortalidad, no sé, pues toda la información, la evidencia para poder generar la política pública, y eso es lo que más nos preocupa, tener esa información sustantiva para poder desarrollar los proyectos que necesiten, que les preocupan a los chihuahuenses, y yo no tendré sesiones persecutorias, o sea, yo voy a actuar nada más conforme a la ley, y si se encuentra por ahí alguna responsabilidad, bueno, cuando se encuentre la responsabilidad se tendrá que enfrentar esa responsabilidad por la vía correspondiente y respetando sobre todo la autonomía de las instituciones. En Chihuahua tenemos demasiado que hacer y tenemos que recuperar el tiempo perdido, no me voy a enfocar a perseguir absolutamente a nadie.

BB: Lo importante para Maru Campos es el futuro de Chihuahua y trabajar.

MECG: Hacer que las cosas sucedan, así es.

Me tomaré unos días de descanso, pero nos encontramos nuevamente en estas páginas el próximo martes 3 de agosto.