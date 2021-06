“Vamos a detonar la cultura que tiene Tlaxcala, es una riqueza escondida”

Lorena Cuéllar Cisneros ha recibido la constancia de mayoría que la acredita como gobernadora electa de Tlaxcala. De mano de la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, que conformaron los partidos Morena, PVEM, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y PES, ganó las elecciones y se convertirá en la próxima gobernadora del estado. Platicamos con ella.

LORENA CUÉLLAR CISNEROS (LCC): Ya recibí mi constancia de mayoría, con una votación histórica, la más grande desde que inicia el primer gobernador de Tlaxcala, que fue Guillermo Valles, hace 50 años, nunca se había tenido la votación que hoy obtuvimos en Tlaxcala. Entonces por esa fuerza que la misma ciudadanía hoy me da, es éste gran compromiso, pues tenemos que hacer las cosas muy bien hechas.

Empezamos a trabajar ya con la secretaria de Cultura en estos momentos, Alejandra Frausto, y tú sabes que aquí, el Presidente de la República decidió que llegara la Secretaría de Cultura, y hoy tenemos que hacerle honor a esa Secretaría, ya que la tenemos aquí pues vamos a detonar toda la cultura que tiene Tlaxcala, porque es una riqueza escondida, es un tesoro que hoy se tiene que dar a conocer a nivel nacional y a nivel internacional.

BIBIANA BELSASSO (BB): Gobernadora, conoces muy bien el estado, has sido presidenta municipal, has sido senadora, has sido diputada local, incluso buscaste ya, hace poco más de una década, una posibilidad de gobernar tu estado. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas?

LCC: Pues el mayor desafío es que hoy Tlaxcala demuestre esa grandeza que tiene, Tlaxcala es el estado más pequeño, pero el más rico, el más rico en cultura, en sus artes, en sus tradiciones, en su gastronomía, pero también me interesa muchos otros temas que al pueblo le incumben como es nuestra seguridad para poder traer mucho turismo, porque la cultura va unida al turismo, entonces queremos hoy que precisamente el turista venga, venga con esa tranquilidad, esa paz de poder venir varios días.

BB: En este momento Tlaxcala está relativamente seguro a comparación de todo lo que vemos en el resto del país.

LCC: Sí, esa es una realidad; sin embargo, la ciudadanía como tal quizá no lo perciba así, pero tenemos que fortalecernos para que siga siendo un estado muy seguro, y tiene que ser el más seguro del país.

La gobernadora electa de Tlaxcala, Lorena Cuéllar, en fotografía de archivo. Foto: Especial

BB: Porque además de todo hacen frontera con estados complicados en el tema de seguridad.

LCC: Precisamente, porque estamos conurbados con diferentes estados, es que tenemos que blindar a Tlaxcala.

También la parte de salud, que es muy importante en Tlaxcala, no tenemos un tercer nivel que es básico y primordial que podamos contar con él, que trabajemos mucho en la prevención, que los centros de salud estén rehabilitados, tengan médicos, farmacias, medicamentos gratuitos, que a nadie le falte, y eso, es otro tema que vamos a trabajar también, mucho en el tema de salud, yo toda mi vida lo he dicho, tengo una fundación desde hace 25 años y hemos ayudado mucho en el tema de salud y vamos a seguir fortaléciendo, sobre todo porque tenemos un problema muy grave, que es la insuficiencia renal en Tlaxcala, y necesitamos también crear el Instituto Estatal de la Insuficiencia Renal. En fin, son muchos temas en el renglón de salud también.

BB: Gobernadora electa, son temas de salud que usted trabajó incluso desde el Senado, tratando de utilizar técnicas alternativas que no sean tan caras y que ayuden a la prevención.

LCC: Desde luego, tenemos que trabajar mucho la prevención desde la escuela. Ahora que los niños regresen a clases vamos a trabajar mucho el tema de la prevención, de los diagnósticos desde temprana edad para poder detectar un niño con insuficiencia renal y podamos atenderlo de manera inmediata, podamos detectar una diabetes, una hipertensión, que a la larga pues repercute inclusive en economías del estado, eso es por la parte de salud, que es muy importante.

También el desarrollo económico, en donde Tlaxcala tiene que ser un detonador de la economía, tiene que fortalecerse precisamente la economía base y es parte de lo que estamos platicando ahorita la secretaria y yo, de cómo vamos a fortalecer a nuestros pueblos indígenas, cómo hoy sí vamos a voltear a verlos porque es la raíz, es la base de nuestra cultura, ellos mismos nos van a hacer crecer. Es increíble, pero de ellos emanará que volteen a vernos, que volteen a ver a Tlaxcala, porque la riqueza es de nuestros pueblos indígenas.

BB: Y es una forma de reactivar la economía en Tlaxcala.

LCC: Desde luego las inversiones serán importantes, la inversión, el volver a recuperar los empleos perdidos, el que podamos empezar a sacar adelante a Tlaxcala con empresas bien cuidadas, porque tampoco queremos un estado que pierda su identidad, sino que podamos trabajar mucho tanto en el tema del desarrollo turístico, en el tema del desarrollo económico a través de crear una nueva forma de trabajo comunitario, la gente que tiene una carpintería, que tiene una herrería, que es pintor, que se dedica a diferentes oficios, digamos, y que hoy ha bajado sus ventas, vamos a darles trabajo a ellos de tal manera que el ama de casa o la familia que no ha podido poner una ventana porque le cuesta mucho recurso, porque no puede comprarla desde hace años, hoy el gobierno les dé trabajo a toda esa gente que necesita hoy trabajar por el tema de la pandemia y que el gobierno ponga una parte y bajen los costos.

BB: Tienen empresas importantes en Tlaxcala, empresas automotrices, ¿cómo van a funcionar éstas?

LCC: Estamos pensando en crear la Universidad Automotriz, que es una universidad que le va a dar una fuerza importante también a los empresarios. Hemos platicado y ellos nos van a dar, digamos, el temario para preparar a nuestros jóvenes, para que estos jóvenes tengan la oportunidad de ser empleados en esas empresas. Hoy, lamentablemente, se contrata a gente de Puebla, de otros lugares, porque tienen otras oportunidades, otras vivencias, hablan inclusive inglés, alemán y son contratados y son los que ganan mejor; ahora queremos que los jóvenes de Tlaxcala sean los que tengan esas oportunidades y pues es una de las tantas actividades que vamos a hacer.

La Universidad Indígena, porque pues hay muchas cosas que tenemos que detonar y que aprovechar de la gran riqueza que Tlaxcala tiene y darla a conocer hoy, como te decía, al mundo.

Hoy tenemos que ser ejemplo nacional y lo logramos tan sólo porque Tlaxcala, siendo el estado más pequeño, tuvo la más alta participación en votación de todo el país, imagínate, entonces desde ahí empezamos con el pie derecho.