“EU respeta la soberanía de México y trabajan como socios”

En el marco de los 200 años de las relaciones diplomáticas entre ambos países, platicamos con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la relación bilateral en la actualidad y lo que viene en un futuro.

Bibiana Belsasso (BB): ¿Cómo ve esta relación el día de hoy?

Ken Salazar (KS): Es una relación para siempre, y una relación fuerte y muy positiva, hacia adelante vamos a ver en los siguientes, no 100 años, pero 200 años más, pero al corto plazo, casi los 10 años en adelante, una relación mucho mejor, mucho más unida. A futuro la vemos muy positiva, la economía, la lucha ante el cambio climático y las energías renovables para que se promuevan, en todo aspecto de la vida, lo vemos como soluciones buenas para unir al pueblo de Estados Unidos y al pueblo mexicano, y eso lo vamos a hacer, por supuesto, hay inquietudes y hay cosas difíciles, porque no es nada fácil, pero siempre con optimismo, con una confianza muy determinada, sí lo vamos a lograr.

BB: Muchos mexicanos viven en Estados Unidos.

KS: Ahora tenemos arriba de 40 millones de mexicanos, mexicanos-americanos, viviendo en Estados Unidos, muchos de la misma herencia mía, con siglos, 400 años en adelante en lo que es Estados Unidos, hay más oaxaqueños en Estados Unidos de los que hay en Oaxaca.

BB: ¿Ha sido complicada esta negociación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC?, sobre todo en temas energéticos, en temas agropecuarios?

KS: Primero, el marco durable es el marco legal, ¿no?, y ése es entre Estados Unidos y México, entonces, lo de la energía o lo de agricultura eso se va a resolver dentro del marco legal. Tengo optimismo y sé que teniendo este marco, pues ahí se pueden resolver los problemas entre los dos países.

BB: Mientras se respeten los contratos, mientras se respete lo que está estipulado en la ley, todo va a fluir.

KS: Sí, pero hay soberanía entre los dos países ,y el respeto que Estados Unidos tiene hacia México, el Presidente Biden lo dice muchas veces, se lo dice directamente al Presidente de México, que hay que tener respeto a la soberanía, y siempre trabajando como socios en todo hacia adelante.

BB: El tema migratorio. La migración también es un tema político.

KS: Es difícil y complejo, pero hay que dar solución. Lo que tenemos que hacer es unirnos, que no se usen los migrantes como propaganda y que no se use la frontera entre Estados Unidos y México para avanzar la causa política de algunos, que pasa mucho en Estados Unidos, incluso con el presidente anterior.

BB: Además, ahora es el crimen organizado el que mueve migrantes.

KS: Tenemos que romper estas cadenas criminales que fomentan las caravanas y que fomentan mucho de lo que vemos en el flujo migratorio, por eso se tiene que crear el sistema legal y ordenado. En esto, desde que llegó el Presidente Biden, el día uno, se lo propuso al Congreso. Es un trabajo conjunto entre las dos naciones.

BB: La seguridad entre México y Estados Unidos, vamos a hablar de armas y narcotráfico.

KS: Con la seguridad hay prosperidad y eso se requiere para América del Norte, Estados Unidos y México. Sí, las armas son un problema grande, pero bajo el liderazgo del Presidente Biden ahora fue la primera vez, si uno se mete al tráfico de armas va a ir a la prisión, y no por unos meses, por 20 años, esa ley ahora apenas acaba de pasar y la vamos a seguir reforzando en todo lo que podemos.

La periodista Bibiana Belsasso y el embajador Ken Salazar, en entrevista. Foto: Especial

BB: ¿Cómo funciona? ¿Va a ser ya, quien se dedique solamente al tráfico de armas?, que hay muchísima gente que se dedica al tráfico de armas.

KS: Y los tenemos nosotros en los ojos, sabemos, y por eso, nosotros en las investigaciones que estamos haciendo estamos ya teniendo éxitos que nunca se habían tenido en toda la historia, y por eso llegamos a este tema, aunque es tan difícil y causa tanta violencia, estas armas que matan a la gente, mucha en Estados Unidos, y también aquí, eso lo quiere parar el Presidente Biden, y estamos haciendo todo para que sea posible.

BB: Porque es un círculo vicioso, Estados Unidos provee de armas a los cárteles de las drogas mexicanos, y aquí están los narcotraficantes tratando y trabajando para introducir drogas a Estados Unidos.

KS: El fentanilo mata arriba de 100 mil en Estados Unidos cada año, y es prioridad para el Presidente Biden en Estados Unidos, pero también para acá; entonces, estamos trabajando con el Gobierno de la República, con Sedena, con Semar.

BB: Este marco bicentenario que hay de seguridad, platíqueme un poco cómo está.

KS: Por primera vez estamos trabajando el Gobierno de Estados Unidos con el Gobierno mexicano, todo el gabinete del Presidente López Obrador llegó así a Estados Unidos a tener reuniones sobre todos estos temas. Ya en dos ocasiones han venido los secretarios para este tema, con otros de las agencias de Estados Unidos. En los últimos 15 meses le hemos dado más prioridad a la seguridad que en cualquier otro tiempo en la historia entre México y Estados Unidos, y por eso subrayo la importancia de este bicentenario, este entendimiento de seguridad.

BB: El tema de extradiciones.

KS: Tenemos muy buena comunicación con el Gobierno mexicano, entonces, los delincuentes más malos, que generan tanto terror aquí, en México, y también en Estados Unidos, los estamos deteniendo, ya conocen ustedes las medidas, como los estamos llevando a Estados Unidos.

BB: El tema de Rafael Caro Quintero.

KS: Ese también, conjunto con el Gobierno mexicano, la Marina, que tuvo liderazgo ahí, pues ya está donde debería estar y estamos procesando con todo lo que tenemos para que pase su tiempo en Estados Unidos, cometió él una matanza, y tiene que pagar por ese crimen.

BB: Sé que hay personajes del Gobierno y empresarios que están trabajando en las fronteras, ¿cómo están trabajando estos proyectos?

KS: Yo creo que será una de las cosas más importantes entre el Presidente Biden y el Gobierno de México, ahora el plan conjunto entre Estados Unidos y México para hacer una frontera moderna de este siglo.

BB: La tecnología es fundamental.

KS: Se tiene que hacer una frontera moderna de ambos lados y por eso llevamos ese trabajo al Gobierno de México, para hacer este plan conjunto.

BB: ¿Qué viene a futuro en temas de seguridad, de migración, en ciberseguridad?

KS: Lo veo con optimismo, veo cómo ha cambiado la relación México-Estados Unidos, hablando de otra cosa, como el deporte, en 2005 tuvimos el primer partido de la NFL aquí en México, ahora en el 2022, 46 millones de mexicanos que siguen este deporte, el futbol americano; ahora vemos lo que pasa con el Mundial, el conocimiento que ha levantado el futbol soccer en Estados Unidos. Vamos por buen camino, cosas difíciles todos los días y hay muchos que están diciendo que el mundo está oscuro, que vamos en mal camino.

BB: Vamos a compartir el próximo Mundial.

KS: Oh, sí, eso será en el 2026.

BB: ¿Qué es importante para el señor embajador de Estados Unidos en México?

KS: Crear una alianza más fuerte, más durable, la tuvimos durante algún tiempo en la Segunda Guerra Mundial.

BB: ¿Podemos cerrar con una frase del embajador Ken Salazar respecto a esta relación bilateral, sobre todo en términos de seguridad entre México y Estados Unidos?

KS: La seguridad entre nuestros países es fundamental para la prosperidad y por eso tenemos que trabajarla juntos, Estados Unidos y México.

BB: Muchas gracias.