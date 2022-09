“Me han guiado 3 principios: ser útil, acomedido y agradecido”

Alejandro Armenta Mier acaba de asumir la presidencia de la Mesa Directiva en el Senado de la República. Platicamos con él sobre la iniciativa de la Guardia Nacional (GN) para que se incorpore a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los principales desafíos en la Cámara alta, la relación del Legislativo con el Ejecutivo, y hasta de su vida personal.

Bibiana Belsasso (BB): Han sido días muy intensos en el Senado. Hablemos, para empezar, de la iniciativa de la GN.

Alejandro Armenta (AA): La Cámara de Diputados permite que, con mayoría simple, es decir, 50 por ciento más uno, eviten pasarlo a las Comisiones donde se estudia, analiza y luego se va al Pleno, ese fast track evita ese trámite. En el Senado el reglamento no permite esa circunstancia, se llama Moción de Urgente Resolución, que permite que pase directamente al Pleno, en nuestro caso se necesita el voto de dos terceras partes, que son 87 senadores; Morena tiene 60, con los aliados son 75, no alcanza para que se atendiera una Moción de Urgente Resolución. Así es que, la Mesa Directiva, el órgano de gobierno, debe cumplir y hacer cumplir la ley y lo vamos a hacer con mucho cuidado. Es una iniciativa muy importante, que tiene que ver con la seguridad de las y los mexicanos. Mi papel como presidente de la Mesa Directiva es preservar la inviolabilidad de los derechos de las senadoras y los senadores en el proceso legislativo, es decir, son las senadoras y los senadores en las Comisiones los que entre hoy y mañana dictaminarán la la iniciativa que ya se volvió minuta, enviada por el Ejecutivo a los diputados y que llegó al Senado.

BB: Es muy importante lo que me dices, porque una cosa es que se sabe que se necesita un cuerpo de seguridad y otra que se viole la Constitución para lograrlo.

AA: Desde el ámbito de la ciencia administrativa, desde el poder, tienen que explicar con claridad a los ciudadanos que la Sedena y la Secretaría de Marina son secretarías del Ejecutivo, no son entes autónomos, lo que sucederá con la GN, en caso de aprobarse, es que seguirá en el ámbito de la Administración Pública y es un ente dependiente del Ejecutivo, que debe tener proximidad y preservar los derechos humanos de los ciudadanos. Ésta es una explicación, evidentemente, de orden administrativo, que seguramente los argumentos los dará quien defiende la iniciativa.

BB: Hemos visto a un Senado muy enfrentado, ¿cómo se van a poner de acuerdo para transitar tantos temas importantes? No van a lograr el consenso para pasar la reforma de la GN.

AA: El Senado y el trabajo legislativo, es un trabajo de consensos, de disensos, de diálogo y de debate, el debate es materia natural del trabajo legislativo. Vamos a lograr, seguramente, después de que decidan los integrantes de las Comisiones, en el Pleno, la voluntad de las y los senadores se va a expresar ahí.

Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva, en foto de archivo. Foto: Reuters

BB: Hay muchos temas pendientes en el Senado, ¿qué es para ti lo más trascendente?

AA: El paquete económico, la Ley de Ingresos, vengo de ser presidente de la Comisión de Hacienda los últimos cuatro años. El paquete económico viene seguramente con un incremento en ingresos, el año pasado se transitó de 6.4 a 7.1 billones, hay estabilidad en el tipo de cambio, eso es muy importante.

BB: ¿Buscar la gubernatura de Puebla está en tus planes?

AA: En este momento, en lo personal, yo estoy concentrado en esta tarea que es la Mesa Directiva. Como soy productor agrícola, entiendo que en la vida se siembra y se cosecha, los ciclos agrícolas. Lo que vivimos el 31 de agosto fue la cosecha de nuestro trabajo que sembramos hace cuatro años, con la generosidad de los compañeros; si no hubiéramos sembrado relaciones, amistades, en una elección directa, libre y secreta los compañeros votaron con su conciencia, bajo su libre determinación, eso es democracia. ¿Por qué te digo eso? Porque esa voluntad democrática es la que nos llevó a ser integrantes de la Mesa Directiva. ¿Qué va a pasar, entonces, a partir de ahora?

BB: Se leyó tu triunfo que había sido, de alguna manera, el triunfo también de Ricardo Monreal; fue un triunfo lograr esa elección.

AA: Debo decirlo con toda honestidad: tengo amistad y respeto al coordinador, pero el tema es: ¿fui designado o fui electo? Fui electo, no fui designado, ésa es la diferencia que te da autoridad moral.

BB: Vamos a entrar un poco a temas más personales. Naces en Puebla, fuiste presidente municipal muy joven.

AA: Mi madre nació en Acatzingo, mi padre en Izúcar de Matamoros. Mi madre fue enfermera, hizo su servicio social en Izúcar de Matamoros, se enamora de mi papá, en un accidente lo conoce, lo atiende, se enamoran y nacen dos chiquilines. A los 4 años nos vamos a Puebla a vivir en una vecindad en el barrio Del Carmen. Mi madre muere cuando yo tengo 9 años, porque nace con un solo riñón, entonces le tuvieron que hacer un trasplante, se lo dona mi abuelita materna, Chonita. Regreso a Acatzingo, me educa mi abuelita, yo estoy educado bajo el estilo de los abuelitos, y ella me educa con tres principios que me han guiado: ser útil, ser acomedido y ser agradecido. Estos principios me permitieron empezar de office boy en un ayuntamiento, era el “y veme a traer” los refrescos, las copias, las hojas de la secretaria del tesorero o del director del Registro Civil, y tres años después, por plebiscito, por ser útil, acomedido y agradecido, fui el presidente municipal más joven.

Voy a apegarme a la ley, y apegarse a la ley significa coexistencia de los poderes, no hay en la autonomía confrontación, quien crea que la Mesa Directiva se va a confrontar con el Poder Ejecutivo federal está equivocado, porque la división de poderes establece coexistencia y la coexistencia significa respeto a la ley

BB: Platícame de tus hijos.

AA: Tengo tres, una niña de 12 años, que está en primero de secundaria, otra niña que está entrando a la escuela de Administración, de Economía, y Alejandro, que va a la mitad de la carrera de Robótica, fue el que me puso en el centro de las atenciones en el litio, porque desde quinto año de primaria empezó a estudiar Tecnologías, él me fue familiarizando con el tema y eso me llevó a hacer una investigación aquí en el Senado.

BB: ¿Cómo rompes con el PRI para integrarte a Morena?

AA: Siempre he estado en contra de la corrupción, del abuso de poder, siempre lo he denunciado. Cuando fui diputado local en Puebla, del PRI, en 2017, fui el único que denunció el robo y saqueo de un presidente municipal del PRI, normalmente se estilaba que siendo diputado local y un presidente municipal del mismo partido se protegían, y eso me ganó enemistades al interior del PRI.

BB: Sé que te gusta el deporte. Cinta negra en karate, tenis de mesa, fútbol…

AA: Patín, patineta, natación, vóley, básquet, beisbol, futbol. Mi padre, Rafael Armenta, es un hombre extremadamente deportista, tiene 83 años, fue beisbolista semiprofesional en la mixteca poblana, fue campeón nacional de voleibol con el Benavente, y es un hombre extremadamente sencillo, humilde, no terminó la carrera de Arquitectura, pero es un hombre extremadamente prudente, aspiro algún día a tener un poquito de su prudencia. He leído tres veces el libro de Baltasar Gracián, El arte de la prudencia, y todavía sigo siendo imprudente, por eso el fin de semana lo voy a volver a leer.

BB: En un año yo quiero estar sentada aquí y preguntarte: “Alejandro, ¿qué lograste en este año?, ¿por qué será recordado tu año como presidente de esta Mesa Directiva del Senado?”. ¿Te vas a apegar a la ley o le vas a ser leal al Presidente?

AA: Por apegarme a la ley, por una visión republicana, por ser justo, en la vida no hay buenos, ni malos. Voy a apegarme a la ley y apegarse a la ley significa coexistencia de los poderes, no hay en la autonomía confrontación, quien crea que la Mesa Directiva se va a confrontar con el Poder Ejecutivo federal está equivocado, porque la división de poderes establece coexistencia y la coexistencia significa respeto a la ley. El Presidente de la República es autónomo, el Poder Judicial es autónomo, el Poder Legislativo es autónomo, pero no estamos confrontados, coexistimos por el bien de México, por eso necesitamos tener coordinación.