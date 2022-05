“Medicina forense no se puede llevar en forma independiente”

Dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México y como apoyo al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hay una dirección muy importante, en donde se puede desde identificar personas fallecidas por necropsias, identificar las causas de fallecimiento de alguien para saber si se trató de un homicidio, hasta hacer pruebas de ADN para comprobar la paternidad o incluso pruebas toxicológicas, todo en caso de que un juez lo requiera.

Platicamos con el doctor Felipe Takahashi, director del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) del Poder Judicial de la Ciudad de México.

FELIPE TAKAHASHI (FT): Es muy importante para la administración y procuración de justicia y también para la tranquilidad de las familias que se ven involucradas en una situación judicial. El instituto, que depende del Poder Judicial de la Ciudad de México, trabaja con personas vivas y con personas que lamentablemente pierden la vida. El 50 por ciento del trabajo son necropsias ordenadas por la autoridad ministerial y el resto del trabajo son con personas vivas a través de estudios psiquiátricos, estudios toxicológicos, perfiles genéticos, certificaciones de lesiones, estudios para probables situaciones de tortura, etcétera; el 50 por ciento restante, el poder hacer el procedimiento de necropsia para determinar la causa de muerte y la identidad de una persona en caso que esté desconocido.

BB: Por ejemplo, si llegan a atropellar a alguien en la calle y no lleva identificación, ese cuerpo puede ser trasladado al instituto para buscar la identidad.

FT: Sí, el procedimiento normalmente cuando alguien pierde la vida en la vía pública es tomar conocimiento por parte de la autoridad, se traslada a la coordinación territorial que corresponda, inician la carpeta de investigación, trasladan el cuerpo si no está identificado en esa calidad, como desconocido, para la práctica de necropsia, poder establecer causa de muerte y además hacer lo necesario para obtener información e individualizar a esa persona, lo que conocemos en esta área como formulario post mortem, obtener información para estar en posibilidades de transmitirla a otras instituciones o a personas que acuden al instituto para poder determinar su identidad.

BB: ¿Cuáles son los protocolos para poder identificar la identidad de una persona?

FT: El protocolo que se sigue aquí cuando es un cuerpo que está en calidad de desconocido es atenderlo desde el punto de vista fotográfico, en video, dactiloscópico, antropológico, genético y odontológico, son los métodos mínimos necesarios para tener un formulario completo, con esto, dependiendo las condiciones que guarde la víctima, porque puede tratarse de un cuerpo reciente, me refiero a que haya perdido la vida pocas horas antes de estar aquí, pero también tenemos la necesidad de ingresar cuerpos que tienen varias semanas o incluso meses de haber fallecido, y lógicamente este tratamiento es totalmente distinto, ya no habrá todos los hallazgos que podríamos encontrar con un cuerpo que tiene pocas horas de haber perdido la vida, todo dependerá del caso que tengamos que investigar.

El doctor Felipe Takahashi, titular del Incifo, en imagen de archivo. Foto: Cuartoscuro

BB: ¿Se pierde mucha información con un cuerpo que lleva ya mucho tiempo?

FT: Totalmente.

BB: Hay que hablar de la violencia.

FT: Por ejemplo, una persona que sufre de quemaduras por fuego, lógicamente las características físicas en esta víctima no serán tan fáciles de detectar como una persona que no tiene ese antecedente, por lo tanto, tendremos que determinar qué método podemos utilizar para obtener mayor información, y en el caso que te comento, pues lógicamente a lo mejor tenemos que irnos a odontología, a genética, a lo mejor podamos obtener algo de huellas dactilares, entonces hay que individualizar el caso, no podemos hablar de que todos los tratamos de la misma manera.

BB: También hay casos en donde ustedes pueden detectar si hubo abuso sexual, qué tipo de tortura, si hubo impacto de bala.

FT: Es obligación del médico, en este caso, junto con otros especialistas. Actualmente la medicina forense no se puede llevar en forma independiente, tiene que ser interdisciplinaria e interinstitucional; es decir, el médico puede detectar lesiones en alguna área corporal que puedan tener una relación con algún delito sexual, pero tenemos que comprobarlo, para eso ayudan mucho, exámenes complementarios como, por ejemplo, de química o de patología, por lo tanto, esa parte interdisciplinaria es indispensable.

Ésa es la intención, auxiliar a la autoridad judicial (...) lo que tiene que hacer es tener resultados técnicamente sustentables, científicamente responsables

Felipe Takahashi, Director del INCIFO

BB: ¿Al cuánto tiempo, por ejemplo, una víctima de violación, que se encuentra el cuerpo, se puede saber si fue víctima de abuso sexual o no?

FT: Dependerá..., en medicina, como en cualquier especialidad, no podemos decir a tantos días o a tantas horas, todo dependerá de muchos factores.

Nuestra responsabilidad es hacer todo un protocolo, tenemos un protocolo de feminicidios para completarlo, y tenemos muchas más posibilidades de lograr éxito en nuestros resultados, el hecho de dar por descontado el no enviar algún estudio porque creemos que ya va a salir negativo o no tiene caso sería un grave error, lo ideal es completar el protocolo que está establecido para tener éxito en los resultados.

BB: Otra parte de su trabajo es, por ejemplo, si un juez necesita saber si un demandado es consumidor de drogas, aquí lo pueden definir.

FT: Ésa es la intención, auxiliar a la autoridad judicial en este caso, porque al juez finalmente le pueden dar información las dos partes y no tendría por qué no creerle a alguna de las dos, entonces lo que tiene que hacer es tener resultados técnicamente sustentables, científicamente responsables.

BB: También hacen estudios psiquiátricos.

FT: Estudios psiquiátricos cuando la autoridad judicial, o en este caso, ministerial, lo requiere, una persona que comete algún delito puede ser imputable o inimputable con base en el estado psiquiátrico, el poder saber que cometió una acción que es motivo de un delito, pero la comete y estaba bajo el influjo de una sustancia o tiene algún tipo de patología psiquiátrica, que le impide reconocer lo bueno o lo malo, para eso también intervenimos en el aspecto psiquiátrico.

BB: Otro tema importante que me decía, doctor, conocer la edad de la persona imputada.

FT: Efectivamente, el ministerio público o el juez requiere que digamos si es mayor de 18 años o menor, y esto lo puede comprobar con un acta de nacimiento, pero muchas veces requiere rapidez en esto.

Las características físicas de la persona las estudia el médico forense. Con tres especialistas, el juez o el ministerio público podría tener la seguridad de que es una persona mayor o menor de 18 años; finalmente no le podemos decir tiene 18 años y un mes, eso es imposible, pero sí por las características tenemos la obligación de decir mayor o menor de 18 años, eso es lo que requiere el juez.

BB: Y también decíamos la importancia del ADN para detectar la paternidad de un niño.

FT: La paternidad, por ejemplo, saber si una persona es el padre biológico de un menor o también poder hacer una prueba comparativa con alguna persona directamente para establecer la identidad de la misma, en el caso de cadáveres desconocidos.

BB: Por ejemplo, si usted tiene un cadáver, hacen prueba de ADN entre la madre y un hijo y así puede ser... es un dato durísimo.

FT: Exacto, es lo ideal, o sea, en línea directa es el parentesco, pero si no tuviéramos al padre o a la madre o algún hermano, veríamos quién de la familia podría ser el indicado para poder hacer también el cotejo con ese perfil.

BB: Es un área muy importante para que se haga justicia con base en datos científicos.

FT: Totalmente, nosotros colaboramos con la autoridad la procuración de justicia.