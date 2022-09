“Próximo Gobierno va tener una crisis fiscal; no va a poder operar”

Macario Schettino ha trabajado dentro y fuera del Gobierno. Acaba de publicar el libro titulado México en el precipicio, de Editorial Planeta, ¿realmente estamos en el precipicio? Hoy platicamos con el economista y analista, para que desde su punto de vista nos explique por qué asegura que la 4T ha sido un desastre económico.

Macario Schettino (MS): Yo creo que ya estamos en camino a una crisis fiscal, no le está alcanzado el dinero al Gobierno, creo que esto quedó muy claro con la entrega que acaba de hacerse del Presupuesto para 2023. Ya francamente no tienen recursos, han estado gastando mucho dinero en tratar de rescatar a Pemex, que no tiene remedio, en construir proyectos que no van a dar resultados y modificar la política social para usarla de manera clientelar, para comprar votos, que para eso sirven programas como la pensión no contributiva o Sembrando Vidas o Jóvenes Construyendo el Futuro; entonces, cuando uno gasta tanto dinero, el problema es que no alcanza, entonces ya no están pudiendo comprar vacunas, no están pudiendo comprar medicinas, no pueden reparar escuelas, han estado cerrando embajadas porque no hay mantenimiento, éste es un problema muy serio que nos va a colocar en 2024 en una situación muy complicada.

Bibiana Belsasso (BB): Macario, dices en tu libro que los grandes proyectos de este Gobierno no recuperan inversión alguna.

MS: Efectivamente. Los proyectos de infraestructura no generan recursos, ni el Aeropuerto Felipe Ángeles está recibiendo ingresos, al contrario, nos cuesta cada año; Dos Bocas no se ha terminado y yo creo que el Tren Maya no se va a terminar nunca. Y en términos de política fiscal, los programas no ayudan a reducir la pobreza, lo que hacen es generar dependencia de las personas de las limosnas que les van a dar cada mes, esto no genera ni una capacidad económica a futuro ni ayuda a la democracia, al contrario. Entonces, creo que han sido muy malas ideas de parte de este Gobierno.

BB: Ha aumentado la recaudación fiscal, pero escribes que será muy difícil lograrlo para el próximo año.

MS: En realidad la recaudación no se ha incrementado mucho, lo que ha estado ocurriendo es que el Gobierno ha estado cobrando adeudos de ejercicios anteriores que normalmente se dirimían en juicios; es decir, si a alguien le cobra impuestos el Gobierno y cree que no está cobrando bien, puede uno ir a un juicio para defenderse. EPara el próximo año, el Gobierno está reconociendo que le van a faltar poco más de un billón de pesos, eso es lo que les va a faltar también este año, el próximo año será 1.2, 1.3 billones, y eso tiene que contratarse como deuda, y conforme uno contrata más deuda, pues los que prestan empiezan a dudar de que uno pueda pagar y empiezan a exigir tasas de interés más altas, y eso es lo que eventualmente se convierte en una crisis, eso pasó en México en 1976, en 1982, en 1987 y en 1995, y va a volver a pasar.

El autor, en imagen de archivo. Foto: Especial

BB: ¿Te refieres a que puede haber una crisis como de finales del sexenio de López Portillo o de Carlos Salinas, terminando la administración del Presidente López Obrador?

MS: Efectivamente, con una diferencia que es muy importante, para que nadie de los amigos del auditorio se vaya a espantar: en todas las crisis que mencioné, teníamos un tipo de cambio fijo, o sea, el dólar no se movía hasta que de pronto se movía muchísimo, ahora esto no va a ocurrir, ahora el tipo de cambio es flexible, así que el dólar va a empezar a moverse y los amigos del auditorio lo podrán ver y podrán reaccionar a ello. Ahorita, debido a circunstancias internacionales, el dólar sigue estando en los 20 pesos, pero yo creo que va a ser muy difícil que se mantenga ahí hasta 2024, creo que se va a ir moviendo hacia arriba y bueno, eso siempre cuesta, ¿no?

BB: ¿Qué futuro económico pronosticas para el 2024?

MS: Este Gobierno se gastó todos los ahorros de 25 años, incrementó la deuda y el próximo Gobierno va a tener una crisis fiscal; es decir, no va a tener dinero para poder operar, no importa quién sea, no importa de qué partido venga, si es hombre, si es mujer, quien quiera que sea va a tener unas cuentas públicas que no le van a permitir hacer mucho y, además, va a tener un Gobierno que no sirve para nada. El Presidente López Obrador lo que hizo fue correr a todo mundo, no dejó a nadie, y entonces no hay nadie que sepa hacer las cosas. No se puede resolver o no saben qué hacer, por eso le han cargado todo al Ejército, porque es el único que le hace caso y medio resuelve problemas, pero el próximo presidente o presidenta no va a tener dinero, no va a tener equipo, y creo que va a enfrentar el enojo de la población, así que va a estar muy complicado.

BB: ¿Por qué leer México en el precipicio?

MS: Yo creo que puede ser útil para entender qué es lo que está pasando hoy. Arranca el libro con una narración de la época que yo conocí a López Obrador, colaboré con él cuando él era presidente del Partido de la Revolución Democrática hace 25 años, ahí doy una semblanza de la personalidad que yo registré y por qué me alejé de él en cuanto pude, y después viene la explicación de lo que se está haciendo en materia de petróleo, de electricidad, Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya, la política social, y cierro con este análisis que acabamos de platicar, acerca de la situación de las finanzas públicas. No es que el libro vaya a dar una solución a los problemas, es que ayuda a que todo mundo los entienda mejor y cada quien tomará sus decisiones.