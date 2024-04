El terror de ser candidato en Zacatecas

En un mes y dos días serán las elecciones en México y en gran medida se va a definir el futuro de nuestro país. Son miles los cargos que están en juego y con ello la vida de muchos de los candidatos.

Proceso electoral se torna violento

Un enfrentamiento entre civiles armados y policías estatales de Zacatecas dejó a tres hombres sin vida, el pasado 13 de abril. Foto: Cuartoscuro

El día de ayer en Zacatecas 217 candidatos, en su mayoría mujeres y principalmente de Morena, PRI y Movimiento Ciudadano, decidieron no seguir en el proceso electoral, la mayoría dijo que se debe a motivos personales, solamente en un caso, una de ellas aseguró que sufrió violencia de género.

El Instituto Electoral de Zacatecas declaró que de las renuncias 31 casos corresponden a diputaciones 21 por mayoría relativa y 10 por representación proporcional, 17 corresponden a presidencias municipales, 24 a sindicaturas y 145 a regidurías.

No nos engañemos, estos candidatos, en su mayoría mujeres, en casi todos los casos han renunciado porque han recibido amenazas muy fuertes, ya sea de algún contrincante o también del crimen organizado que se quiere fortalecer en esta contienda electoral.

Las autoridades simplemente les piden que presenten su denuncia. ¿Quién, en su sano juicio, ya aterrada y que por eso haya abandonado la candidatura, denunciará? No es una exageración, la vida de muchas personas está en juego

en esta elección.

Por su parte, el secretario general de Gobierno en Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, señaló que solamente se han recibido tres solicitudes de protección de candidatos en el estado, por lo que no existe registro oficial de si hubo amenazas contra las candidatas que renunciaron.

Hoy los partidos políticos quieren poner a sus candidatos, hay de todo: bueno, regular y malo en todos lados. Pero también está el crimen organizado que a su vez se está jugando su futuro en esta próxima elección y buscan controlar ciertos territorios.

Ésta es parte de la razón por la cual hemos visto tanta violencia, tantos asesinatos, secuestros, desapariciones y amenazas de personas que están buscando un cargo de elección popular, sobre todo la violencia se acrecienta a nivel local.

Para el crimen organizado es muy importante tener autoridades aliadas para poder traficar droga, migrantes, trata de personas y poder cobrar derecho de piso, y para eso necesita cooptar a los policías y autoridades locales.

Muchas veces si un candidato no les conviene, simplemente y, si bien les va, lo intimidan para que abandone el proceso.

¿Por qué 217, casi en su totalidad mujeres del mismo estado, abandonaron de golpe su candidatura? No es una coincidencia. Zacatecas es uno de los sitios más violentos del país, y existe una razón clara en el deterioro de la seguridad. Es una entidad medular para el trasiego de drogas y armas debido a que sus carreteras conectan con los puertos del Pacífico en Michoacán, Colima y Sinaloa, donde los cárteles de la droga

disputan plazas.

Zacatecas también conecta con los estados que hacen frontera con Estados Unidos, como Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua.

El estado está dividido entre distintos grupos criminales, y éstos quieren quedarse con la plaza precisamente por su ubicación y por la tibia reacción de las autoridades para aplacar a los delincuentes.

Los enfrentamientos han provocado un alza en los homicidios dolosos del 2023 a los primeros meses del 2024: la mayoría ocurren en la capital del estado, Fresnillo, Jerez, Valparaíso, Monte Escobedo y Guadalupe.

Organizaciones civiles indican que 18 municipios zacatecanos han quedado casi abandonados por el control del crimen organizado, lo que ha causado que más de 10 mil personas se hayan desplazado por el miedo.

Como ejemplo, en la comunidad de Sarabia parece ser una zona de guerra entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, en este lugar es donde se da el mayor número de enfrentamientos entre estos dos grupos de la delincuencia organizada.

El Inegi informó que las dos principales ciudades del estado, Fresnillo y la capital, registraron el mayor índice de percepción de inseguridad en el país, donde 94 por ciento de las personas, mayores a los 18 años, reconoció sentirse presa de la violencia todos los días.

Hoy la mayoría de las y los candidatos también se sienten inseguros. Las renuncias masivas en Zacatecas ya son investigadas por el INE, a través de la Comisión de Comisiones Unidas de Capacitación y Organización, se dijo que, aunque la mayoría de los casos fueron de mujeres también hubo hombres que tomaron la decisión de bajarse de la contienda electoral debido a los asesinatos de otros políticos no sólo en Zacatecas, sino en otras entidades del país.

Jaime Rivera Velázquez, consejero electoral del INE, vio el caso como una situación que ocurre en cada proceso electoral, pues dijo que el número de renuncias no es mucho mayor que en procesos anteriores, pues se trata principalmente de cargos municipales y por los 58 municipios que hay en Zacatecas, que “fácilmente suman 400 cargos de elección”.

Esta entidad sufre de la violencia generada por el Cártel Jalisco, que disputa varios municipios al de Sinaloa, es una zona caliente por el cruce de caminos en el tráfico de droga hacia Estados Unidos. Por un lado, hacia el norte con los estados que colindan con el país vecino y por el otro lado con las entidades que conducen al Pacífico, donde los puertos marítimos son usados para los cargamentos de droga.

Hoy, Zacatecas se ubica en el lugar 16 de 32 entidades con más homicidios del país, de acuerdo con el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En cuanto a personas desaparecidas, hasta julio de 2023 el registro de la Comisión Nacional de Búsqueda indicaba que en Zacatecas existen tres mil 664 personas desaparecidas y/o no localizadas.

Según datos de las mismas autoridades, el aumento en las desapariciones comenzó de 2016 principalmente, pero en los últimos siete años se concentra más del 75% de las víctimas.

No sólo en Zacatecas, sino en muchos otros estados, muchos candidatos y candidatas han abandonado el proceso electoral. Llama mucho la atención la cantidad de mujeres retiradas de la contienda.

Estas elecciones que se llevarán a cabo en pocos días serán las más violentas de la historia en México. Y, además, si algún candidato o candidata, miembro de partido u operador político es amenazado, secuestrado, retenido o desaparecido y no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Y parte de estas amenazas son para amedrentar y que nadie se atreva a denunciar. Esta historia fue lo que vimos el 2023 en Sinaloa. ¿Quién puede garantizar que no va a suceder lo mismo?