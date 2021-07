Musica Coral Mexicana del Siglo XX: Ensamble Xonovox

En el ‘ordenamiento’ que he emprendido en estos días para disponer de una clasificación más ‘práctica y utilitaria’ de mis libros y fonogramas, doy con el álbum La Música Coral Mexicana en el Siglo XX (IMER, SACM, 2010), del Ensamble Coral Xonovox —dirección, Victor Luna— que contiene obras de Leonardo Velázquez, Gonzalo Carrillo, Leticia Armijo, Alberto Zapata, Verónica Tapia y Ariel Waller. Producción que resume el esfuerzo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) por difundir la música coral de nuestro país.

Xonovox inicia su trabajo en 2006, el cual se centra en la interpretación y cultivo de la música compuesta para coro en un repertorio que va de obras de Arvo Pärt, Robert Sund, Bernard Andrés, Manuel Oltra a Leticia Armijo. Integrado por 4 sopranos, 4 contraltos, 4 tenores y 5 bajos, todos de sólida formación académica, está comandado por el tenor Víctor Luna, egresado del prestigioso Brucknerkonservatorium de Linz, Austria, y miembro de la emblemática Schola Cantorum Romana de Italia.

Pongo el disco en el reproductor: inicia con “El cofre de los ritmos”, de Leonardo Velázquez (1935-2004), pieza de hermosas enunciaciones cromáticas y variaciones de peculiar acentuación. Sigue “La noche”, de Gonzalo Carrillo Villarreal (1933-2007), la cual es asumida por Xonovox con elegante empaste de contrastes vocálicos.

Vale la pena destacar la concepción armónica de “Pasión de amor” (Leticia Armijo) —tres canciones a Capella sobre texto de Marcela Flores— que el orfeón ejecuta desde ostinato rítmico meditativo de convincente fuerza subjetiva. Asimismo, el tema “Qui Sede”, de Alberto Zapata (1952), se declama en un collage de elocuentes propuestas inflexivas.

Entro a unos versos de Sor Juana Inés de la Cruz (“Esta tarde mi bien cuando te hablaba”, “Inés cuando te riñen por bellaca”, “Dios y Josef apuestan”, Feliciano me adora y le aborrezco”...) musicalizados por Verónica Tapia en costuras armónicas de lúdicas articulaciones que hacen referencia a la habanera con ciertos guiños al danzón cubano.

“Conquista”, de Ariel Waller (1946), cierra el convite coral: señas indigenistas; y retumbos hispanos, portugueses y judíos del renacimiento. El piano de Edith Ruiz sobrepasa la función de instrumento acompañante y se suma a los motivos interpretativos del coro.

Vaya sublime disco extraviado en mi desbarajuste de libros por doquier, vinilos, casetes, VHS y discos compactos. Cuánto le agradezco a la estudiante universitaria Mariana Lara que me está ayudando y ha puesto todo su empeño en establecer una disposición precisa donde cada cosa ya va teniendo un lugar justo.

La música Coral Mexicana en el Siglo XX, del Ensamble Coral Xonovox: producción artística de Leticia Armijo y conducción del tenor Victor Luna: álbum imprescindible. Demostración de la excelente salud de la música coral mexicana. Me entusiasmo y pongo otras grabaciones que han surgido de la sombra de la desorganización: Ensamble Vocal Col Canto, Voz en Punto, Ensamble Escarlata, Trio Neos, Trío Barroco y Folie Ensamble: música de cámara y coral que me arropan de las confluencias de este primer viernes de este julio cómplice de un invierno no pronosticado.

La Música Coral Mexicana del Siglo XX



Artista: Ensamble Coral Xonovox

Género: Coral

Sello: Producción de SACM, IMER La Música Coral Mexicana del Siglo XX

*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.