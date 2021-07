Festeja AMLO su triunfo electoral de 2018

A tres años de su arrollador triunfo en la elección del 1 de julio de 2018, que tantas esperanzas despertara en los 30 millones de ciudadanos que votaron a su favor, y cuyo porcentaje en el proceso electoral del 6 de junio pasado se redujo a poco más de la mitad de quienes de esa manera demostraron sus inconformidades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lo festejó ayer con otro optimista informe, frente a miembros de su gabinete.

En medio de un grave desabasto de medicamentos, en general, y de los que requieren menores con cáncer en particular, y una irrefrenable violencia con masacres frecuentes e incumplidos ofrecimientos de campaña como “acabar” con la corrupción, aseguró en el Patio de Honor de Palacio Nacional que “hay gobernabilidad en nuestro país, no hubo masacres, ni se desató la violencia contra ciudadanos inocentes para infundir miedo”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Llamó la atención que en la tercera celebración de su victoria electoral de hace tres años, el Presidente señalara que ni en Guerrero ni en la mayoría de los estados, ningún candidato sufriera agresiones, a pesar de que 36 de ellos a distintos cargos de elección, fueron ejecutados y otros más desaparecieron o fueron secuestrados momentáneamente, en municipios de varias entidades federativas.

Eso motivó que en la reciente Asamblea de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Ginebra, que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, Alta Comisionada, denunciara y expresara su preocupación por el clima que imperó en esa contienda, considerada como la más sangrienta que ha ocurrido en procesos electorales en el país.

Por cierto, que la celebración para recordar el triunfo que lograra el Presidente López Obrador al tercer intento para llegar a la Presidencia de la República, coincidió con el inicio de la nueva sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, dedicada a descalificar, sobre todo, la tarea de periodistas críticos de su Gobierno, lo que a la larga —o a la corta— puede resultarle contraproducente.

Un ejemplo: Forbes México aclaró ayer que entre las “mentiras” de esta semana, presentadas el miércoles por la diputada morenista suplente y conductora de ese espacio mañanero, Elizabeth García Vilchis, se incluyó el texto de una nota publicada en 2017 en ese espacio de Internet, de una seria investigación de varias organizaciones, difundida por The New York Times, “cuando López Obrador no era Presidente”.

Encabezados por la abogada Andrea Rocha, padres de niños con cáncer presentaron una denuncia en la Fiscalía General contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por acusarlos de “golpistas”. Es la séptima acusación que presentan contra ese funcionario por desabasto de fármacos.