Un mayo inolvidable

No cabe duda de que mayo del 2022 quedará grabado en la historia del futbol femenil con el derrumbe de muchos paradigmas. El esfuerzo y sacrificio de todo el gremio, poco a poco siguen abriendo paso en todo el planeta. Las buenas noticias comenzaron el 18 de mayo cuando la US Soccer anunció un acuerdo histórico con las asociaciones de jugadoras que formaliza la igualdad de pagos entre los equipos nacionales femenil y varonil.

Anteriormente sólo la Federación de Noruega había conseguido un aumento considerable en los aumentos salariales, pero la federación estadounidense es la primera en equiparar los premios otorgados por la Copa del Mundo. La capitana del combinado de las Barras y las Estrellas, Becky Sauerbrunn, dijo esperar que el acuerdo sirva como una base para continuar con el crecimiento del futbol femenil tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Posteriormente, un par de días después de la noticia de la US Soccer, la FIFA anunció la plantilla de los 36 elementos centrales y 69 asistentes y 24 oficiales del VAR, en la que se incluye por primera vez participación de tres árbitras principales y 3 abanderadas en la próxima Copa del Mundo en Qatar. Con mucha felicidad hay que destacar que una de las abanderadas, es la mexicana Karen Díaz que ha demostrado su calidad durante ya una larga trayectoria en el futbol mexicano (en ambas categorías).

El presidente del Comité de Árbitros de la FIFA, Pierluigi Collina, señaló que con el anuncio se concluye un largo proceso que comenzó hace varios años con el despliegue de árbitras en todos

los torneos de la FIFA. “No nos cansaremos de enfatizar que es la calidad lo que importa para nosotros y no el género. Espero que, en el futuro, el hecho de que haya árbitras de élite en grandes competiciones masculinas se entienda como algo normal y deje ser noticia”. No puedo estar más de acuerdo con Collina, incluso propongo ceder el lugar de César Ramos quien, hoy en día, no cuenta con la calidad suficiente.

Finalmente, el 23 de mayo, justo en el día en el que se conmemora el futbol femenil, las Chivas conquistaron su segundo título en la Liga MX Femenil. Más allá de los colores y rivalidades, estoy seguro que fue una satisfacción para todas las jugadoras que conforman este campeonato, el mirar el ambiente y tribunas con entradas fabulosas en Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Ciudad Universitaria, etc. Fue una Liguilla muy emocionante que incluyó un final dramático con un duelo desde el manchón penal entre Charlyn Corral y la portera de Chivas, Blanca Félix, la estrella de la noche.

Un final digno a un torneo que sigue creciendo. Felicidades a las jugadoras de Chivas y para todas las que conforman la Liga MX Femenil en nuestro país. Y ojalá que la promesa que hizo Amaury Vergara cuando la tribuna comenzó a gritar “que les suban el sueldo” se acerque un poco a lo logrado por las norteamericanas y su federación, créeme, Amaury, que eso sería un gran legado insuperable para el Club Guadalajara y para todo el futbol femenil mexicano.