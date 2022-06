Alerta OPS aumento de contagios por Covid

Contra el optimismo gubernamental que priva, en particular entre funcionarios del sector salud, la Organización Panamericana de la Salud alertó que de acuerdo a reportes recibidos, por tercera semana consecutiva, México registró un incremento del 75 por ciento de personas con signos y síntomas de contagios por Covid que, aun cuando es todavía manejable, podría desatar crisis.

Ciro Ugarte, director de Emergencias de Salud de ese organismo, reveló que ese repunte fue de cinco mil 200 a doce mil nuevos casos, de acuerdo a los reportes recibidos, si bien esos aumentos son relativos comparados con semanas de alta transmisión de la pandemia, es necesario mantener medidas preventivas y de salud pública, al señalar que “cuando se relajan medidas preventivas y de salud-como ha ocurrido en la Ciudad de México y en otras del interior- se incrementan los riesgos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

El Banco de México volvió a recortar su pronóstico de crecimiento económico del país este año, de entre 2.4 a 2.2, a 1.6 y 2.8, según el informe trimestral enero-marzo, aunque la gobernadora del mismo, Victoria Rodríguez, declaró que no advierte una “recesión de horizonte” y espera que la inflación, que en el segundo trimestre llegó a 7.6 por ciento, descienda el resto del año.

No descartó, sin embargo, que en algún momento pudiera haber un incremento a la tasa de interés “por encima de lo que hemos observado históricamente”, que es lo que estiman los analistas que ocurriría si la inflación no logra ser frenada con las medidas que el gobierno federal puso en marcha ya que algunos productos que supuestamente no encarecerían, en vez de bajar de precio, se incrementaron.

Hueca, hueca, sonó esa declaración del director sénior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, Juan González, de que asista o no el presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas que el gobierno de Estados Unidos organiza y se inicia el lunes en Los Ángeles, “la cooperación bilateral no se verá afectada”.

Por lo pronto, después de que la Comisión Reguladora de Energía, le impuso una multa de nueve mil 145 millones de pesos a la empresa española Iberdrola por haber violado la derogada Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica por presuntos ilícitos que aquella negó, sanción que podría imponerse a otras, inversionistas estadounidenses en el sector eléctrico se aprestan a responder si también se les aplican cuantiosas sanciones.

Tras el cierre de sucias campañas de candidatos a gobernadores en seis entidades federativas en que habrá elecciones el próximo domingo, en la que se dieron con todo, se espera que de aquí a ese día, ni tampoco a lo largo de esa jornada, haya violencia.