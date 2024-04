“Con los hijos, no”: exigen en campañas

Si con la difusión de un video en el que aparece un hijo de Xóchitl Gálvez en estado de ebriedad y exigir acceso a un antro en Polanco, el año pasado, se buscó afectar a la candidata presidencial opositora en vísperas del primer debate, este domingo, el resultado fue contrario al originar una general reprobación ciudadana, de dirigentes de partidos que la apoyan y también de su adversaria, Claudia Sheinbaum; de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente López Obrador, y de éste mismo, con un reclamo unánime: “Con los hijos no”.

Previo a eso, la hidalguense ofreció disculpas públicas de lo sucedido y anunció que su hijo Juan Pablo Sánchez Gálvez, a quien designara coordinador nacional de Xóvenes sin Miedo en su campaña, al reconocer que, como madre, eso no le impidió corregir, separándolo de inmediato de la misma, al tiempo que el Presidente, su esposa y la candidata de Morena y aliados, coincidieron en que en la actual campaña no deben meterse con los hijos.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Al referirse al polémico video del hijo de Xóchitl Gálvez, el Ejecutivo federal declaró que la polémica no es mala, “nada más que no mienten madre, que no se metan con los familiares, que no se metan con menores y que si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos”, al reiterar que, si éstos están metidos en algún negocio ilícito, que sean castigados, como cualquier ciudadano.

Aprovechó para dirigir un mensaje y advertir que “los ciudadanos quieren democracia, no agresiones ni violencia”, por lo que pidió a autoridades de los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de las y los candidatos que participan en el proceso electoral.

El mismo Ricardo Sheffield, candidato de Morena a senador por Guanajuato, que dio por “muerto” a Adrián Guerrero Caracheo, postulado a primer regidor de Celaya, como se anunciara en la mañanera del martes, ahora reveló que él pagaba de su bolsa a una escolta de la asesinada abanderada morenista a alcaldesa, Gisela Gaytán.

Raquel Serur, embajadora de México en Ecuador, fue declarada “persona non grata” por el Gobierno de ese país, luego de las “muy desafortunadas” declaraciones del Presidente López Obrador de que los medios de comunicación de ese país fueron manipulados en contra de la candidata de izquierda que contendía contra el asesinado candidato Fernando Villavicencio.

Por coincidencia, el Congreso de Perú rechazó debatir la destitución de la presidenta Dina Boluarte, a la que tiempo atrás, el ocupante de Palacio Nacional le declaró la guerra diplomática por la caída y encarcelamiento del anterior presidente, Pedro Castillo, tras su fallido autogolpe de Estado.