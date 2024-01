Los mensajes de Xóchitl

En la Ciudad de México —por paradójico que parezca, el principal bastión de la oposición en todo el país— Xóchitl Gálvez inició, por fin, una verdadera campaña presidencial y fijó la ruta de la batalla que el bloque del PAN, PRI y PRD darán al presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento de la Cuarta Transformación.

En 38 minutos y 2 mil 500 palabras, la próxima candidata presidencial desnudó ante más de 20 mil personas a sus adversarios, cuidó a las fuerzas vivas de los tres principales partidos de oposición, abrazó a las clases medias, a las madres buscadoras, a las víctimas de la violencia, intelectuales, periodistas, académicos, universitarios y los llamó a luchar juntos.

Apenas había concluido el evento en la Arena Ciudad de México y tuiteros leales al movimiento lopezobradorista reventaron las redes publicando videos de la arena vacía, arremetiendo contra los escándalos de corrupción del pasado, calificando a Gálvez como una candidata vacía.

Anoche, me comentaban en Palacio Nacional que el evento del domingo, de cierre de campaña de Xóchitl Gálvez, encendió alertas en los estrategas electorales de la 4T por tres razones: lo consideraron el primer discurso real de su campaña presidencial, aglutinó a la oposición y encasilló a la 4T en un claro contraste.

Y esto ha llevado a los estrategas de su adversaria a preparar a fondo el mensaje que dará mañana en su cierre de precampaña en el Monumento a la Revolución, que irá de la mano con una muestra de músculo que eclipse el lleno de la Arena Ciudad de México.

El mensaje de Sheinbaum, me adelantan, será una respuesta clara a los señalamientos y críticas de Gálvez, y entonces, ambas entrarán a la arena pública con verdaderos mensajes de campañas presidenciales e iniciará una de las más grandes batallas ideológicas que tendrá el país desde el inicio de su transición a la democracia. Está en juego la vida política del país por los próximos 30 años, nada más.

Y es que el discurso de la candidata opositora fue construido por expertos, aquí algunos de sus mensajes clave:

- “¿Están listos para la lucha más importante de nuestras vidas?”.

- “Con este gobierno, con este presidente, México está perdiendo tres valores fundamentales: el valor de la vida, el valor de la verdad, y el valor de la libertad”.

- “Este gobierno ya es responsable de la muerte de más de un millón de mexicanos. ¡Más de un millón de muertos! 800 mil por la pandemia. 175 mil por la violencia y el crimen. Y los que desafortunadamente faltan. Y, otras 120 mil muertes por la destrucción del sistema de salud y el desabasto de medicinas”.

- “Ningún presidente que diga amar a México puede despreciar tanto a sus propios compatriotas”.

- “Exijo al INE y al Tribunal Electoral que saquen al presidente y a los gobernadores de MORENA de estas elecciones. México quiere elecciones justas y libres”.

- “No basta con salir a gritar que las cosas están mal”.

- “Mis hijos, Juan Pablo y Diana, me han preguntado, si no me da miedo enfrentar la delincuencia. Y saben qué les he dicho: que me da más miedo dejarles a ellos un país bañado en sangre”.

- “Dejemos atrás la división. Dejemos atrás el odio. Vamos a construir el futuro con unidad, con amor, con armonía”.

- “Las opciones solo son dos: Claudicar o luchar. Claudia es claudicar.

Claudicar significa rendirse, agacharse, obedecer, conformarse y México no puede claudicar. México quiere luchar”.

- “Así que, Señora Sheinbaum: Si le dan permiso ¡nos vemos en los debates!”.

En los hechos hay más de un centenar de mensajes clave en el discurso que pronunció el domingo Xóchitl Gálvez. Abrazando a la sociedad civil, colocándola a la par y a veces por encima de los partidos políticos, cuidando las formas y el fondo en cada uno de los mensajes… dejando claro que Xóchitl está lista para ir a la batalla contra la Cuarta Transformación.

RADAR

UNA DE PURITANOS. Llamó la atención que el equipo encabezado por el combativo expanista Javier Corral acudiera a reunirse con los Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), en sus oficinas.

El punto exacto –de acuerdo con funcionarios consultados por este columnista- es: Corral tiene la misión de afinar las medidas anticorrupción que se propondrán a Claudia Sheinbaum, sin que haya sido un enviado de la precandidata para consultar a los expertos.

Dicen que se están amarrando contactos para que suceda algo similar con el equipo de Xóchitl Gálvez. Todos tranquilos, me dicen, incluso los puritanos que andan diciendo bajo cuerdas que estas reuniones son para conocer al Instituto por dentro y así extinguirlo más fácilmente. Como si les hicieran falta fuentes de información, incluso internas, ¡ja!.