Pañuelos rosas… en la defensa del INE

Será en el cumpleaños del presidente Andrés Manuel López Obrador: miles de personas saldrán a las principales calles, dentro y fuera del país, con pañuelos y playeras rosas y blancas, para manifestarse contra la iniciativa de reforma electoral de la 4T y en defensa del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Anoche me confirmaron que durante las últimas horas se ha concretado una red nacional de comunicación que se mueve a velocidad luz, empujada principalmente por jóvenes de universidades públicas y privadas, académicos y activistas, que organiza desde diferentes frentes la movilización ciudadana del 13 de noviembre.

Será la clase media educada principalmente la que se manifestará. Aquellos que hace más de 18 años –el 27 de junio de 2004- salieron a las calles de la Ciudad de México para gritar un “Ya basta” ante los altos índices de violencia y secuestros que golpeaban en ese momento la capital del país. Las crónicas advierten que fueron más de 400 mil.

Ayer los llamaron “fifís” y opositores al gobierno lopezobradorista. Por ello, uno de los puntos neurálgicos de la organización es dejar claro que no es una marcha contra López Obrador, que se debe evitar a toda costa evitar la confrontación con los grupos de Morena que irán al Zócalo a llevarle “Las Mañanitas” al Presidente, que no buscarán polarizar al responder los agravios desde la 4T, pero sí a dejar claro que “El INE no se toca”.

Otro activista suelta: “El Presidente se mide en el Zócalo, con Zócalos llenos, y querrá medir la respuesta ciudadana a la iniciativa de reforma con el Zócalo y no vamos a caer en ese juego, pero si vamos a mostrar músculo. Esperamos que ciudadanos salgan por decenas de miles y que no es que sean los liderazgos políticos los que predominen”.

En fin, esta red convocando no solo a tomar las calles bajo la consiga de #ElINEnosetoca pero tiene claro que se debe “ciudadanizar” la marcha y mantener a la clase política fuera de protagonismos; dejar claro que la movilización es de los mexicanos que advierten una regresión al autoritarismo del priismo previos a la gran reforma electoral de 1996.

“Estamos organizando para que en el arranque haya un contingente ciudadano y nadie de ellos (los políticos), no es porque no los queremos, cualquier persona puede sumarse, pero sí queremos que la batuta la lleven los ciudadanos, que se unan, esta bien, y que se pierdan entre toda la marcha…”, dice uno de los organizadores consultados para este espacio.

De acuerdo con organizadores de la jornada de protesta hay tres escenarios para la ruta de la movilización principal, la de la Ciudad de México: del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, el segundo sería movilizarse del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución y el tercero del Ángel de la Independencia al Zócalo.

Las ciudades donde se confirmaron anoche que habrá movilizaciones son: Aguascalientes, Campeche, Cancún, Chihuahua, Culiacán, Hermosillo, Irapuato, León, Mérida, Mexicali, Monterrey, Morelia, Puebla, Querétaro, Saltillo, San Luis Potosí, Tampico, Tijuana, Torreón, y Xalapa, así como en Los Ángeles, California.

En cada plaza la coordinación general de la movilización, asentada en la Ciudad de México, esta en contacto permanente con las organizaciones sociales de los estados para evitar que haya duplicidad de convocantes y todo quede perfectamente organizado, “demostrar que la sociedad civil existe”, advierten.

A lo largo de los últimos días los organizadores se han reunido con organizaciones de la sociedad civil para aclarar dudas, pues les han cuestionado si están cerrados a una reforma al INE, la respuesta ha sido que en efecto la autoridad electoral es perfectible, que se debe pensar en una reforma pero que hoy no se debe tocar ante las condiciones políticas, sociales y económicas del país. Lo ideal sería hacer la reforma después de 2024, atajan.

Así la organización para la marcha del próximo domingo.

RADAR

Ante la decisión de la 4T de golpear con mayor énfasis las finanzas del Instituto Nacional Electoral, mediante un recorte a su gasto para 2023 de 4 mil 475 millones de pesos, nos comentan en la sede de Anillo Periférico que el órgano ciudadano ha planteado en su proyecto de presupuesto del próximo año una partida por 4 mil 25 millones de pesos para ejercicio de de participación ciudadana y consultas populares.

Pese a que López Obrador no ha deslizado la posibilidad de realizar alguno de estos ejercicios, el Instituto se estaría blindando ante un eventual recorte y mantenerse fuerte en la víspera del arranque del año electoral presidencial, lo que implica la revisión y depuración a fondo del padrón y la lista nominal y la credencialización de electores, donde se concentra principalmente su gasto operativo ordinario.

De concretarse, será espectacular la jugada del INE, pero el Legislativo tiene hasta el 30 de noviembre para solicitar una consulta popular.

LOS EJÉRCITOS SE MUEVEN…