Adiós a los Pepe Le Pew

Este 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Esta conmemoración tiene lugar en Gran Bretaña desde el siglo XIX y se desconoce su origen, pero me imagino que quien lo propuso se debió haber parecido mucho a Pepe Le Pew, seguramente alguien que consideraba que era muy romántico darle un beso en la boca a una mujer sin su consentimiento.

Hoy, en pleno siglo XXI aún existen muchas personas que creen que robar un beso es muy romántico, porque seguramente sólo lo hacen desde su perspectiva, son ellos los que quieren besar y lo justifican desde el amor romántico, este que todo lo acepta, lo puede y, claro, lo perdona. Pero no sólo eso, sino porque creen que tienen el derecho de hacerlo. Recuerdan cómo Pepe el zorrillo perseguía a la gata de nombre Penélope, ambos son personajes de los Looney Tunes y Merrie Melodies. En cada capítulo él la asedia, la “enamora” y busca el amor de manera obsesiva a tal grado de nunca aceptar el rechazo, naturalizando el acoso sexual.

A nivel mundial 12 millones de mujeres sufren acoso sexual y en México, aproximadamente 2 millones de mujeres padecen acoso sexual en el trabajo, representando el 10% de la población económicamente activa. Más del 90% de las mujeres que sufren acoso en el trabajo prefieren no denunciarlo. Ya desde hace muchos años, en México el acoso sexual es un delito y existe una responsabilidad para las empresas al respecto, pero lo cierto es que es una conducta arraigada en la cultura machista y su eliminación requiere de un gran esfuerzo desde la sociedad, las empresas y los gobiernos. Por eso es de celebrar que hace ya varios meses el Senado de la Republica firmó el convenio 190, y hace apenas unos días la subsecretaria de Derechos Humanos, Martha Delgado, en representación del Canciller Marcelo Ebrard, entregó el Convenio 190 a Martha E. Newton, directora general adjunta de políticas de la Organización Internacional del trabajo OIT. En palabras de la propia Martha Delgado, reconoce esta acción como “un logro de la política exterior feminista”.

Con este convenio, las empresas mexicanas se sumarán a la erradicación del acoso sexual contra mujeres y hombres en el ámbito laboral. El Gobierno de México, entre otras acciones, deberá recopilar datos y publicar estadísticas sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, desglosados por sexo, por forma de violencia y acoso y por sector de actividad económica, en particular de los grupos prioritarios.

Así que, adiós a los Pepe Le Pew que aún sobreviven en el ámbito laboral, pues las políticas en razón de eliminar esta práctica cada vez se fortalecen más y eso es bueno, porque garantiza espacios seguros en el ámbito laboral libre de violencia. Y sí, aún hay varones que ponen en duda si sus prácticas con sus compañeras son de acoso sexual, acá les van una serie de conductas de Pepe Le Pew: Les robas besos a tus compañeras de trabajo, aunque sólo sea “un quico”; Insistes en que salgan contigo, sin importarte cuántas veces te hayan dicho que no, recuerda que el silencio no otorga nada; Les haces bromas de connotación sexual que a ti te parecen divertidas, recuerda que quien decide si tu comentario es simpático es ella, no tú.

Si alguien se vio reflejado en alguna de estas conductas o semejantes, es un muy buen momento para repensarse, porque no sólo se ve mal, sino que te van a decir adiós, y las consecuencias pueden ser graves, pues es un delito.