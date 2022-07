El PRI, ni por dónde

Detrás de la difusión de los audios sobre el presidente del PRI existe un acto de ilegalidad; sin embargo, las cosas van rebasando por todos lados a Alito a grado tal que el asunto ya está en el INE.

El problema para Moreno y el PRI es que, más allá de que lo traigan en la mira, los audios muestran un gran número de irregularidades de las cuales se presume es responsable. Desde el “a los periodistas hay que matarlos de hambre” perdió la batalla mediática.

Hasta ahora no se ha presentado algún desmentido de no ser las referencias políticas contraatacando en función de presunciones del porqué lo atacan. Las denuncias de Alito ante organismos internacionales no pareciera que vayan a trascender por más que le den cierta capacidad de maniobra. Anda buscando ir un paso adelante de lo que se seguirá difundiendo.

Es obvio que en Palacio Nacional están al tanto de los audios dados a conocer por la estridente gobernadora de Campeche, la cual en cualquier momento podría pasar por la báscula, aunque tiene la ventaja de que está y vive al amparo de su partido y no dudamos que también del Presidente.

La inconformidad de López Obrador sobre la forma en que se metieron a la casa de Alito, lo cual fue un exceso, quizás nos esté llevando a la vieja fórmula de policía bueno y policía malo.

La crisis que está provocando el presidente del PRI está llevando al tricolor a una confrontación interna que en una de ésas puede terminar por ser el tiro de gracia para el tricolor. Alito está siendo quizá la gota que derrame el vaso y su caso está sirviendo para, a querer o no, golpear a Va por México.

El problema para el PRI es que no sólo su presidente es el problema, el tricolor lleva un buen tiempo sin rumbo y deambulando. No es de ahora, es desde hace tiempo, lo que incluye al gobierno del hoy investigado priista Peña Nieto.

Lo dado a conocer ayer por la UIF sobre el expresidente es el primer paso concreto del gobierno en contra del exmandatario cuya administración fue “acompañada” de un sinfín de hechos de corrupción.

Lo que le está pasando al PRI tiene que ver con el deterioro del partido, pero no se puede soslayar el papel que en todo esto juega el gobierno. Como nada en política es casual, habrá que ver qué sucede en los próximos días respecto a la acusación en contra de Peña Nieto.

Sea bola de humo o no el hecho es de importancia por tratarse del expresidente y por lo que se presume sería un rompimiento de acuerdos que hubieran tenido López Obrador y Peña Nieto.

No necesariamente compartimos la idea de que exista un pacto o algo parecido, los 30 millones de votos que obtuvo el tabasqueño fueron en forma y fondo un elemento que necesitaba acuerdos, y más con la belicosidad que como candidato mostró López Obrador; si existiera un acuerdo sería un inexplicable contrasentido del tabasqueño.

La demanda de la UIF contra Peña Nieto no puede desligarse de una interpretación política. No sólo por quien encabeza la dependencia, sino también porque el año que entra está en juego el Edomex, el cual puede ser determinante en el 2024; es tierra priista y es la tierra del expresidente.

A los priistas, los que quedan, les urge tomar una decisión. La estridente gobernadora no va a parar, el gobierno ya vio la sangre y su Reforma Electoral necesita al PRI y no quiere que se repita lo de la Reforma Eléctrica.

Lo que sería lamentable y un retroceso histórico sería que el tricolor apoye la Reforma Electoral en los términos en que viene para sobrevivir; la tentación, los temores y el oportunismo rondan al otrora partidote.

RESQUICIOS.

Hoy a las 19:00 horas en Casa Lamm se presenta una extraordinaria investigación de Nayeli Roldán y Manuel Ureste sobre la Estafa Maestra. La historia del desfalco (Planeta). Es un imprescindible documento que narra de manera atractiva y clara la trama de uno de los pasajes de corrupción más abyectos del país. Las acusaciones contra Peña Nieto hacen aún más necesaria su lectura; ahí nos vemos.