Ningún poder por encima de la Constitución

Tiene toda la razón el ministro Alberto Pérez Dayán cuando señala que “por encima de la Constitución no hay poder alguno, nada ni nadie”, y eso nos debe quedar claro a todas y todos los que somos parte del Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Somos una República conformada por tres Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, por lo tanto, ninguno está por encima del otro o es más poderoso, pensarlo así no sólo es un error, es una desfachatez.

Por eso y más, es que desde Acción Nacional respaldamos al Poder Judicial, es decir, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Judicatura, pero particularmente, a las ministras y ministros que son leales a la Constitución y rechazan intentos golpistas contra la misma.

Desde ahora les decimos que las reformas que vayan en contra de los contrapesos, de la autonomía, de las libertades, de los derechos y del equilibrio de Poderes, no tendrán nuestro voto a favor si no son incluidas las propuestas del bloque opositor, porque no se trata de imponer, se trata de legislar por el bien de México, de las y los ciudadanos, y no de complacer caprichos al inquilino de Palacio Nacional.

El proceso electoral del 2 de junio podría ser el último que votemos en libertad si permitimos la continuidad de este mal Gobierno autoritario, totalitario y soberbio. Sólo con nuestro voto podemos defender nuestras instituciones, la autonomía de la Suprema Corte, del INE, el Inai, y de todos los organismos que surgieron de la sociedad y para la sociedad.

Las palabras del ministro Pérez Dayán no tienen desperdicio, pues es muy puntual cuando afirma que “defender la Constitución es defender al pueblo mismo, aunque no siempre se quiera entender así”.

El ministro señala con toda razón y con todo conocimiento de la ley, que es la misma Constitución, a la que conmemoramos por su 107 aniversario, “la que dio a la Suprema Corte las facultades suficientes para invalidar cualquier acto que no la respete independientemente de la fuente de la que provenga, electa o no electa, sin distinción alguna”.

Respaldo totalmente al ministro Dayán cuando sostiene que “hay que alejar al Poder Judicial de la política”, y “que militancia y judicatura no son afines”, por lo que “hacer cumplir la ley es uno de los actos democráticos más genuinos del servicio público”.

Que quede claro, como dijo el ministro Alberto Pérez Dayán: “aquí ninguno es más democrático que el otro. El texto supremo explica en su artículo tercero, que por democracia debemos entender no solamente aquella estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.