Ser madre en México

Quiero empezar este texto felicitando a cada una de las mujeres que nos leen y son madres. Reconocer a las madres solteras que día a día trabajan y se superan a ellas mismas para que en su casa no falte nada, para que sus hijos e hijas tengan lo necesario y algo más.

Datos del Censo de Población y Vivienda 2020 señalan que 35.2 millones de mujeres de 15 años y más, residentes en México, han tenido al menos una hija o un hijo nacido vivo; de ellas, el 7.0% son madres solteras, es decir, 28 de 100 mujeres al menos con un hijo, se encuentran en estado de soltería.

Hoy, muchas madres saldrán a las calles a gritar ¡justicia!, por aquellos hijos e hijas que están desaparecidos, que no han localizado, que no han vuelto a ver, pero que viven con la esperanza de encontrarse con ellos. Son las madres buscadoras las que, en la búsqueda de sus hijos, han encontrado a los hijos de otras madres que, como ellas, no se dan por vencidas.

En nuestro país se reconoce oficialmente la desaparición de 36 mil 265 personas, de las que 15 mil 445 son jóvenes; esto significa que 42% de todos los desaparecidos del país tienen entre 14 y 29 años. De estos jóvenes desaparecidos, 10 mil 104 son hombres y 5 mil 341 mujeres.

Están las tías o abuelas que son madres de las hijas y los hijos de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio. Tan solo en 2021, de acuerdo con el Inegi, 10 mujeres al día fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.

Están las abuelas que se convirtieron en madres de sus nietos cuando sus hijas e hijos perdieron la vida a causa de la pandemia de Covid-19.

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) ha informado que hasta junio de 2021 había, al menos, seis mil 866 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad a consecuencia de la pandemia.

Las madres adoptivas, las que decidieron abrirles su corazón y las puertas de su casa a menores que no nacieron de sus entrañas, niñas y niños que desean tener una familia, son las madres de corazón.

En México hay 30 mil niños, niñas y adolescentes que se encuentran en casas hogar esperando ser adoptados, según cifras de Inegi. De julio de 2016 a junio de 2021, el DIF Nacional aprobó 50 adopciones de 308 solicitudes (incluidas 15 internacionales); sólo uno de cada seis trámites se concretó.

Las madres adolescentes, niñas que se convirtieron en madres producto del abuso sexual infantil y que deben de reconocerse como parte una realidad.

Una de cada 4 niñas mexicanas ha sufrido algún tipo de abuso sexual antes de los 18 años. La OCDE ha dicho que México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual infantil entre los países miembros. Al menos el 70 por ciento de los agresores son familiares, 20 por ciento conocidos y 10 por ciento desconocidos.

Los rostros de las madres en México son diversos, en cada uno de ellos hay historias, algunas de dolor, otras de satisfacción. Hoy en este día mis mejores deseos a todas ellas. Mi solidaridad y sororidad con cada una de ellas.