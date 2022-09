México es un país unido, solidario, de hermandad, de paz, es una nación de mucho corazón.

Es inevitable que cada 19 de septiembre recordemos las imágenes de dolor, tristeza, impotencia, de los sismos de 1985 y de 2017, fechas que marcaron nuestra historia personal y como país.

Imágenes que son compensadas con las muestras de apoyo, auxilio y solidaridad que cada uno de nosotros brindó no sólo en esas fechas, sino los días consecutivos.

Las filas de personas formadas para ayudar a los trabajos de rescate; otras más sirviendo comida y agua; unos llevando herramientas, víveres, cobijas; algunos abriendo las puertas de sus casas para que conectaran su celular, prestar su baño, para descansar.

El México unido se veía por todas partes, es que hasta los estados que no sufrieron destrucción se organizaban para auxiliar a los que sí vivían momentos desafiantes.

Las historias de sobrevivencia nos alegraban a todos y nos daban esperanza; y las historias de dolor nos ponían tristes a todos, nos unían en plegarias. México comprobó que somos uno solo.

Por eso quien intenta dividirnos, quien pretende enemistarnos, no termina por conseguirlo, porque nuestro corazón mexicano solidario nos une, pero sobre todo, no simpatiza con quien habla de paz, pero señala a quien no piensa igual que él.

México es un país plural, de muchos pensamientos, ideologías, de muchos colores, de muchos credos, pero también es uno solo.

Somos más los que queremos un México unido, un México solidario, que un país dividido, de adversarios, de unos contra otros, somos más y siempre seremos más los que construimos un país unido.

Los 19 de septiembre no sólo recordamos a los que hoy ya no están con nosotros, también es una fecha para recordar lo grande que somos como país, la fortaleza que hay en cada uno de nosotros y la solidaridad que nos caracteriza.

A mí me gusta pensar en este México, en el México unido, en el México de todos y para todos, que en el país de un solo hombre, que en un país de ricos y pobres, de fifís y chairos, de rojos, azules, verdes o guindas, porque México es más que eso.

Hoy, más que nunca, mantengamos la unidad, la solidaridad, la hermandad, la armonía, construyamos la paz, México lo merece.

Unidos es como venceremos y evitaremos la división, el odio, el rencor, la venganza, la polarización, México nos necesita a todos, porque todos somos México.

Mi reconocimiento a todos aquellos que han prestado auxilio en las tragedias, mi solidaridad con quienes perdieron un familiar en los sismos, y mi compromiso para la construcción de un México con paz y hermandad.