El Canal del Mundial arrasa

Mientras las grandes potencias futbolísticas están viendo amenazada su hegemonía, en la transmisión por televisión hay un líder indiscutible: Azteca 7, El Canal del Mundial. Para sustentarlo están claros los datos que ofrece Nielsen IBOPE México: el rating, que es la medición para entender cuánta gente y por cuánto tiempo vio un programa, muestra que en el partido México vs. Argentina, Azteca 7 marcó un rating de 4.75 millones de personas. Ese dato significa que TV Azteca superó a los dos canales de TelevisaUnivisión cómodamente: tanto los 3.11 millones de Canal 5 (por 53%) como los 2.51 millones de Las Estrellas (por 90%).

Además del rating, la televisión mide el alcance o “reach”, en el que la transmisión de Azteca 7 del partido llegó a más de 19 millones de personas, mientras que Canal 5 llegó a menos de 12 millones de personas y Las Estrellas quedó por debajo de 10.5 millones. El triunfo de Azteca 7 como “El Canal del Mundial” también está en el “share”, que es la distribución porcentual de la audiencia, en donde la señal de TV Azteca conquistó el 46% de todas las televisiones que veían televisión abierta durante el partido, Canal 5 el 28% y Las Estrellas apenas el 22%; no está de más decir que durante ese par de horas, otras señales de televisión sumaron 4% de la audiencia. Los 19 millones de personas que vieron el México vs. Argentina por Azteca 7 han hecho de ese programa el más visto de todo el año 2022, tanto en personas alcanzadas por un solo canal como en rating, por lo que no hay duda al asegurar que El Canal del Mundial es Azteca 7, de TV Azteca.

Congreso portuario. Tal como ocurre desde hace 30 años, se lleva a cabo el Congreso Latinoamericano de Puertos de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias, mejor conocido como AAPA Latino 2022. Así, su 30va edición ha conjuntado en Brasil a más de 600 ejecutivos, funcionarios, proveedores y profesionales del ramo, con miras a presentar y debatir proyectos, inversiones y tendencias tanto a nivel regional como mundial.

En ese sentido, por el lado azteca se han dado cita autoridades de la talla de la coordinadora General de Puertos y Marina Mercante, Ana Laura López Bautista, así como del director Comercial de Hutchinson Ports México, Francisco Javier Orozco Mendoza, quienes participaron en foros dedicados a próximos planes e inyecciones de capital para esta parte del continente, y de transición energética en el mercado marítimo, respectivamente.

Bimbo-AMLO- Mondelēz. Interesante reunión entre el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Daniel Servitje, presidente del Consejo de Administración de Grupo Bimbo, y Dirk Van de Put, presidente y director ejecutivo de Mondelēz International, esto en el marco del anunció por el que Mondelēz International, se quedará con Ricolino, que Bimbo ha decidido vender ante proyectos que fortalecen su industria de los cuales pronto dará noticias. Lo que puso sonriente al Ejecutivo Federal fue el anuncio donde se le confirmó que por esta operación llegarán a las arcas del país 6 mil millones de pesos en impuestos, incluso en este acto estuvo la que fuera titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, atestiguando lo que en su momento ella dio cuenta pues su nombramiento en la oficina de Economía fue posterior al anuncio de esta compra. Así que se aplaude este acercamiento porque finalmente se traducen en buenas noticias para el país.

Voz en off. Coca-Cola Femsa tiene nuevo director de Finanzas. Se trata de Gerardo Cruz, quien relevará en el cargo a Constantino Spas a partir del 1 de enero…