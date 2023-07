Casanova Vallejo, bajo la lupa

La que seguirá inhabilitada hasta 2026 para obtener contratos con recursos públicos es Casanova Vallejo, de Joaquín y Carlos Echenique, esto luego de que, por siete meses (en los cuales se suspendió la sanción), obtuviera 46 contratos por 139 millones 266 mil pesos y 39 por asignaciones directas. A esto se le suma una circular publicada el 21 de julio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se pide a dependencias y entidades de la administración pública federal, a las empresas productivas del Estado, así como a las entidades federativas, municipios y alcaldías de la CDMX, abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Casanova Vallejo, S.A. de C.V.

Y es que la firma logró frenar temporalmente la sanción, luego de que el 19 de septiembre de 2022 figurara en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, donde se ventiló que estaría en la congeladora por 45 meses (hasta 2026), además de ser acreedora a una multa por 2 millones 164 mil pesos, por decisión del Órgano Interno de Control del ISSSTE. Lo anterior, por incumplimientos al contrato AD-CS-DNAF-SRMS-024/2022, por el que se arrendaron 545 ambulancias en la primera mitad de 2022 a cambio de 113 millones de pesos.

Asimismo, entre las irregularidades detectadas en el amparo 1707/2022, resaltan el no cambiar las unidades al llegar a los 300 mil kilómetros; brindar vehículos con antigüedad mayor a cinco años, lo que rebasaba la vida útil establecida por Hacienda; no realizar los trámites de emplacamiento en las entidades federativas correspondientes; además de no haber entregado unidades con kilometraje inferior a 150 mil km. Sin embargo, Casanova Vallejo paró la medida del 12 de noviembre de ese mismo año al 6 de junio de 2023, fecha en que un Tribunal Colegiado consideró echar atrás la suspensión mediante la cual siguió estando presente en compras gubernamentales.

La reputación de la empresa deja mucho que desear, pues en el segundo semestre de 2022, una de sus ambulancias explotó y se incendió sobre avenida Revolución, en la CDMX, donde dos paramédicos y un usuario tuvieron que correr de la unidad. Pero tal parece que este incidente no fue suficiente para el ISSSTE, ya que volvió a requerir de los servicios de la empresa al contratarla por adjudicación directa para rentarle ambulancias, esto por un monto de 12 millones 360 mil pesos. Casanova Vallejo también figura en la lista de otras dependencias.

Traxión con récord. Logros recientes trae Traxión. El lunes se dio a conocer que la empresa dirigida por Aby Lijtszain estableció un nuevo récord de ingresos en el segundo trimestre de 2023, al alcanzar una cifra de 5,980 millones de pesos. Este crecimiento de 21% respecto al mismo periodo del año pasado (2T22) confirma la solidez y la capacidad de adaptación de la compañía mexicana ante un entorno de negocios siempre cambiante. No menos significativo es el incremento del EBITDA, un indicador clave de la salud financiera de una empresa. Y es que, de acuerdo con su reporte trimestral, Traxión registró 1,162 millones de pesos en ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.

Reporte Elektra. Elektra, de Grupo Salinas, incrementó 14 por ciento sus ingresos en el segundo trimestre de 2023, impulsada principalmente por la venta de las motos Italika y el crecimiento de Banco Azteca. Los ingresos consolidados crecieron a 44,274 millones de pesos en el periodo, en comparación con los 38,817 millones de pesos en igual trimestre del año previo.

Como resultado, el EBITDA fue de 5,636 millones de pesos, 10 por ciento superior en comparación con los 5,133 millones de pesos de hace un año.

La utilidad de operación fue de 3,237 millones de pesos, 21% por arriba de los 2,672 millones de pesos en igual periodo de 2022. Menciona en su informe que la importante red de distribución brinda a la compañía proximidad con el cliente y cercanía en la atención, y genera un posicionamiento de mercado superior en los países en los que opera.

Voz en off. Hospitales MAC, segunda cadena más importante en México, firmó una alianza estratégica con General Atlantic, con la cual se pacta una inversión estratégica de hasta casi 3 mil millones de pesos (160M USD), para –dice– acelerar sus planes de expansión y crecimiento en México a través de desarrollo de hospitales en nuevas ubicaciones, inversiones en infraestructura tecnológica y enriquecimiento de la oferta de servicios médicos de alta calidad a precios accesibles.