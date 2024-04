Exitosa Emisión de Arca

Arca Continental, hizo de manera exitosa la emisión de 7 mil 400 millones de pesos en Certificados Bursátiles Vinculados a la Sostenibilidad a través de su subsidiaria AC Bebidas S. de R.L. de C.V. Esta operación se dividió en dos tramos, donde el primero, por un monto de 6 mil 400 millones de pesos, tiene una vigencia de 8 años y una tasa fija de 9.85%.

El segundo tramo, por mil millones de pesos, tiene una duración de 3.2 años y una tasa variable igual a la Tasa de Interés Interbancaria más diez puntos base. La colocación atrajo un gran interés de diversos inversionistas, alcanzando una sobredemanda de 1.55 veces el monto emitido. Ambos tramos de la emisión recibieron las calificaciones más altas de crédito en México, siendo calificados como “mxAAA” por S&P y “AAA(mex)” por Fitch Ratings. Emilio Marcos Charur, Director Ejecutivo de Finanzas y Administración de Arca Continental, destacó que esta exitosa colocación refleja la confianza que la empresa ha construido entre la comunidad financiera, resultado de la disciplina administrativa en el manejo de su deuda y su sólido desempeño operativo y financiero.

La empresa afirma que tiene el deseo de un modelo de negocio sostenible, ético y con buen gobierno corporativo, buscando crecer de manera rentable, proteger el medio ambiente e impactar positivamente a las comunidades a las que sirven. Los recursos obtenidos se destinarán a refinanciamientos estratégicos, con el compromiso de integrar, en promedio, 50% de PET reciclado en las botellas producidas por AC Bebidas para el año 2030, en línea con el Marco de Financiamiento Vinculado a la Sostenibilidad de Arca Continental. Presume contar con una opinión favorable emitida por S&P, confirmando estar en línea con todos los principios de financiamiento sostenible publicados por terceros. Con esta emisión, Arca ratifica su compromiso con la sostenibilidad y el desarrollo integral de las comunidades a las que impacta, impulsando la generación de valor compartido y contribuyendo a un entorno propicio para el crecimiento rentable y la protección del medio ambiente.

Reconocimiento a GMXT. GMXT ha sido reconocida por su compromiso con la sustentabilidad en sus operaciones ferroviarias, destacando su estrategia de negocio donde la sustentabilidad es fundamental en la toma de decisiones. Ésta empresa se enfoca en garantizar la sustentabilidad de sus operaciones y generar valor tanto en las comunidades donde opera como al interior de la compañía. Entre las acciones destacadas se encuentra el cumplimiento normativo y buenas prácticas ambientales en el desarrollo de nuevos proyectos y operaciones ferroviarias.

GMXT invierte en investigación y desarrollo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en sus operaciones y promueve el uso del ferrocarril como medio de transporte más sostenible. Colabora con estados y municipios en programas de reforestación y proyectos verdes en áreas urbanas. Además, promueve la seguridad en la convivencia urbano-ferroviaria, contribuyendo a prevenir accidentes y garantizar la integridad de las personas que interactúan con el ferrocarril en entornos urbanos. Bien.

Voz en off. Todos dicen respetar la libertad de trabajadores de asociación, pero hoy la regañada fue Peñoles que tuvo que emitir un comunicado diciendo a la Office of the United States Trade Representative que colaborará para aclarar la presunta negación de derechos de los trabajadores en su filial “Minera Tizapa”. Ahora va por apegarse a los procedimientos establecidos por el T-MEC para obtener una pronta solución del caso. A ver cómo les cae el tema a sus accionistas en su asamblea ordinaria anual para el próximo 29 de abril, en Ciudad de México, donde propondrá a sus dueños la ratificación de los miembros de su consejo de administración, así como la del presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias…