En favor de trabajadores de Panasonic

La Secretaría de Economía, que encabeza Tatiana Clouthier Carrillo, y la Secretaría de Trabajo, que comanda Luisa María Alcalde Luján, han enviado las señales correctas a Estados Unidos, de que México está totalmente comprometido con cumplir con los lineamientos comprometidos en materia laboral del T-MEC.

En un principio cuando arrancó esta nueva etapa de la relación comercial entre México y los países del norte, Estados Unidos y Canadá, se dieron señalamientos incómodos en donde se dijo que nuestro país seguía apapachando y respaldando la existencia de cacicazgos laborales, lo que derivó en reuniones con sus pares y sindicatos para mostrar que, si bien sería una etapa aguda y larga, se terminaría con la manipulación sindical. Hoy, a la distancia, ha quedado lo penoso que se vivió en la planta de General Motors, en Silao, Guanajuato, donde ahora existe una independencia sindical que dijo adiós a quien los representó por años, que sólo se sirvió de las preocupaciones e intereses de los trabajadores, dando paso a nuevos liderazgos que dejarán sentir en los bolsillos de esos trabajadores su trabajo bien remunerado.

Hoy el más claro ejemplo que se avanza en el tema es que luego de una revisión solicitada por la Unión Americana, por una queja laboral contra la empresa Panasonic, es que se ha resuelto un incremento salarial de 9.5 por ciento, así como la reinstalación de 19 trabajadoras con su respectivo pago de salarios caídos, el reembolso de las cuotas sindicales indebidamente descontadas y el de pagos omitidos por su actividad sindical. El tema no termina aquí porque hoy en nuestro país avanzan votaciones para saber si quieren continuar con quien los representa o quieren darle paso a un nuevo sindicato independiente.

Hoy hasta se habla de la creación de nuevos sindicatos que esperan su registro y aval para operar ante las autoridades, en representación de trabajadores, pero también de aquellos que no quieren que esto avance justo cuando hay revisiones de contratos colectivos de trabajo, en Volkswagen, Teksid Hierro de México, Saint Gobain, Mazda y en otras que aún sienten la presión que ejerce la CTM, para continuar al frente como representación sindical, incluso señalando que lo que se hace hoy al escuchar a Liz Shuler, presidenta de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales (más conocida por sus siglas AFL-CIO), es una injerencia

laboral extranjera.

Incluso, se sabe que el tema laboral fue uno de los que se destacó en la reunión reciente de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Estados Unidos, Joe Biden, continuar respetando el capítulo 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que establece un anexo de especial importancia de obligaciones en materia de afiliación sindical y negociación colectiva. Uno que muestra la preocupación de las empresas sobre todo este asunto es José Antonio Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que dice que compañías mexicanas están inquietas por la intervención e intromisión de los sindicatos de Estados Unidos en el mundo laboral en México. Pero esto claro está, no detendrá lo pactado por México, incluso habrá que decir que la 4T acaba de firmar un acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para capacitar a impartidores del nuevo sistema de justicia laboral.

