Medio siglo en el mercado de logística y transporte

La firma Egoba, filial de Grupo Traxión, liderado por Aby Lijtszain, celebró 50 años de operación, tiempo que le ha valido para convertirse en un referente en el sector de logística y transporte de México. En un escenario marcado por el crecimiento del comercio binacional con Estados Unidos en 2023 y las crecientes demandas logísticas, Egoba es una de esas firmas que se ha ganado el prestigio debido a una flota moderna, infraestructura de primer nivel, certificaciones internacionales y estratégicas alianzas comerciales con empresas estadounidenses y canadienses.

Con más de 115 millones de kilómetros recorridos cada año y terminales en estados como Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Querétaro y Puebla, entre otros, la empresa ha sabido adaptarse, durante medio siglo, a las cambiantes dinámicas que tiene el mercado de transporte en México.

La demanda del nearshoring los ha llevado a la creación de las divisiones especializadas en carga seca y carga refrigerada. Es esta tendencia de la relocalización la que tendrá a la industria de transporte en México con grandes exigencias en los próximos años, por lo que se requiere de un crecimiento continuo y de diversificación.

La demanda de rutas de transporte más cortas y seguras, así como la capacidad de respuesta a las fluctuaciones en la demanda, se convertirá en prioridad, no sólo para firmas como Egoba, también para el mercado de logística en general.

Decreto huachicol. Hay gran preocupación por la publicación del decreto que tiene que ver con las medidas para el combate al mercado ilícito de combustibles, relacionadas con la importación de mercancías reguladas por la Secretaría de Energía (Sener), publicado el pasado 23 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). A decir de la Asociación Nacional de Fabricantes de Pinturas y Tintas, para combatir el mercado ilícito de combustibles estas medidas no son suficientes, porque diversos sectores industriales se verían afectados, debido al impacto que tendrá en las cadenas productivas, pues los requisitos establecidos en dicho decreto contemplan la solicitud de un consentimiento previo de importación de mercancías y la acreditación ante la Secretaría de Energía, así como informar sobre la continuación de operaciones, cuando se tenga dicha autorización en un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del dictamen, en todos los casos en términos de volumen y destino de las mercancías. Esta situación provocaría una disrupción en el suministro de insumos de las empresas que usan químicos y lubricantes para su operación, como es el caso de aquellas dedicadas a la fabricación de pinturas, tintas y recubrimientos, las cuales emplean productos petroquímicos que no se abastecen de forma suficiente, o bien, que no se producen en el país, tales como fibras y resinas sintéticas, mismas que siempre se han importado. Ya veremos en que termina el tema, pero delicado momento el que se vive para ir en contra de este sector.

Daños Mundo Imperial. Grupo Mundo Imperial ha sufrido un gran impacto en Acapulco. Además de los hoteles Princess, Pierre, Palacio Mundo Imperial y la Arena GNP Seguros, que están con los protocolos de seguridad y salvaguarda de sus huéspedes, ahora evaluará daños para informar, puntualmente, hasta dónde se afectarán sus operaciones, pues es uno de los más afectados por Otis.

Voz en off. Moody’s Investors Service dice que las aseguradoras sufrirán por los daños provocados por Otis, pero ¿acaso usted no adquiere un seguro de daños para protegerse de este tipo de sucesos?, así que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, sin pretexto, empiece a sacar la cartera para cumplir con aquellos que adquirieron una póliza esperando cubrirse de daños que correspondan con el seguro adquirido.