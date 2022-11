Megacable, con tendencia negativa

Es por demás preocupante la condición actual que observan los resultados trimestrales de Megacable, aunque dicha empresa ha querido vender la idea de bonanza, crecimiento y sostenibilidad perpetua. Y la cosa no es menor, dado que de un análisis somero a sus resultados, se desprenden datos reveladores de la situación complicada que dicha empresa está enfrentando actualmente, varios indicadores decrecieron sensiblemente, para empezar, el ritmo al que crecen sus ventas, pues entre enero de 2019 y diciembre de 2021, crecieron a una tasa que es 2.5 veces la tasa a la que crecieron las ventas del tercer trimestre de este año, con respecto al segundo trimestre.

En consistencia con ese dato, tampoco pasa desapercibida la desaceleración que sufrió Megacable en el último trimestre en su tasa de crecimiento de usuarios del segmento residencial, lo que presagia que más temprano que tarde llegará a su tope. Lo que hace más adverso el panorama es que sus ingresos por usuario están cayendo, lo que para algunos conocedores de estos reportes es un signo preocupante y pone en duda que el plan de inversiones anunciado hace algunas semanas por Enrique Yamuni, su director general, tenga un sustento sólido. De seguir en esta ruta, se estiman peores resultados en los siguientes reportes trimestrales.

8 Años Ficrea. Hoy ahorradores defraudados de Ficrea se manifiestan en el Zócalo. Rafael Antonio Olvera Amezcua fue quien presumía ser dueño de Ficrea, su historia es más que señalada por haber defraudado a ahorradores que confiaron en él bajo un esquema de prosperidad con su negocio. Ficrea utilizaba a la sociedad anónima Leadman Trade, S. A. de C.V., (Leadman) para transferir recursos a los acreditados de la Sofipo, y que el pago de las amortizaciones de los respectivos créditos, provenían a su vez de una cuenta de Leadman, evidenciando que a través de Leadman se realizaba una triangulación no transparente de los recursos de la Sofipo, así de claro lo tenía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este personaje hasta donde se sabe está en México. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur impuso prisión preventiva justificada en contra de Olvera Amezcua, quien defraudó por 3 mil millones de pesos a más de 6 mil 800 ahorradores de Ficrea.

La 4T dijo en su momento que defendería a los ofendidos, incluso desde la oficina del Presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo se le da seguimiento puntual al tema luego de que ahorradores pidieran su intervención. La CNBV, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera y en su momento la Procuraduría General de la República comentaron que fueron aprehendidas tres personas que actuaban como figuras clave de Ficrea. Los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y lo que se acumule, porque faltaban denuncias que algunos ahorradores presentarán.

La llegada de este personaje a México había retumbado en el ámbito político por hoy políticos que se encienden en partidos de oposición. En el tema sigue involucrado Ficrea, la empresa Leadman Trade, Baus & Jackman Leasing y Monka Comercial. Hoy lo que hay es el auto de formal prisión que se dictó en contra de Rafael Olvera Amezcua, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. La historia de impunidad no termina, porque del dinero no se sabe nada, 400 ahorradores que creyeron en esto han fallecido, y otros no han visto un solo peso devuelto, eso sí, hay algunos a los que no se les acusó, y que hoy vive de ese dinero defraudado presumiéndolo con total injusticia.

Despidos Kavak. Para nadie es desconocido que Kavak en México vive un desastre en sus operaciones, de ahí que hoy se anuncie que realizó ajustes a nivel directivo dentro de su división en México, en esto está la salida de Alejandro Guerra, country manager para México, y Miguel Rocha, el director de Ventas. Anote también a Óscar Villazana, quien se desempeñaba como Head of Origination. En junio despidió a cerca de 150 personas de su equipo operativo en México y Brasil. Ojalá y realmente le funcione esto, porque de lo contrario seguirá por el camino incorrecto.

Voz en off. La Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), que preside Mario Gorena, firmó un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), al mando de Francisco Javier Solares Alemán. Esta colaboración, a través de pláticas y eventos, difundirá el cumplimiento de las normas en las 44 delegaciones que tiene la CMIC a nivel nacional…